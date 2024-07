Rimborso 730: ecco perché non ne hai diritto anche se il tuo reddito è basso

Capienza fiscale e rimborso del modello 730: perché i redditi bassi non beneficiano delle detrazioni e come funziona il sistema.

La dichiarazione dei redditi rappresenta un momento cruciale per molti contribuenti italiani, attesa soprattutto per la possibilità di ricevere il rimborso del modello 730. Tuttavia, chi percepisce un reddito basso spesso scopre di non avere diritto a questo rimborso. La ragione di questa disparità risiede nel concetto di capienza fiscale e nella natura delle detrazioni.

Il rimborso del 730 non è semplicemente un ritorno delle spese detraibili sostenute, ma piuttosto la restituzione di imposte che sono state versate ma non erano dovute. Per comprendere appieno perché i redditi bassi non beneficiano di questo rimborso, è necessario esplorare come funzionano la capienza fiscale e le detrazioni d’imposta. La capienza fiscale si calcola in base all’importo delle imposte versate. In sostanza, si possono sottrarre le spese detraibili dall’imposta dovuta fino a quando c’è ancora un’imposta da pagare. Una volta che le detrazioni annullano completamente l’imposta, non è più possibile effettuare ulteriori detrazioni.

Ad esempio, consideriamo un contribuente che deve versare 2.890 euro di imposta e ha sostenuto spese mediche che gli danno diritto a una detrazione del 19%, pari a 329 euro. Sottraendo questa detrazione dall’imposta dovuta, l’Irpef scende a 2.461 euro. Sebbene sembri che l’imposta si riduca, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, l’imposta è trattenuta mensilmente in busta paga o nel cedolino della pensione. Al momento della dichiarazione dei redditi, questa imposta è già stata interamente versata.

Perché chi ha un reddito basso non ottiene il rimborso del 730: capienza fiscale e no tax area

Se si ha diritto a detrazioni o deduzioni, il rimborso corrisponde all’imposta in eccesso già versata e non dovuta. La spiegazione risiede nella capienza fiscale e nell’imposta effettivamente pagata. Chi guadagna fino a 8.500 euro annui rientra nella cosiddetta “no tax area”, dove le imposte non sono dovute, le detrazioni da lavoro o pensione azzerano completamente l’imposta.

Non essendoci un’imposta versata da cui detrarre le spese sostenute, non si ha diritto a nessun rimborso. In sostanza, il rimborso del 730 è possibile solo se c’è stata un’imposta versata in eccesso, e questo non avviene per chi rientra nella no tax area. Il rimborso del modello 730 è strettamente legato alla capienza fiscale. Chi ha un reddito basso non ha diritto al rimborso perché le imposte che dovrebbero essere restituite non sono state pagate, grazie alle detrazioni che annullano l’imposta dovuta.

In conclusione, il sistema di rimborsi fiscali italiano è progettato in modo tale che solo chi ha effettivamente pagato imposte possa beneficiare delle detrazioni e ottenere rimborsi. Chi rientra nella no tax area non ha imposte da restituire e, di conseguenza, non riceve rimborsi. È quindi essenziale comprendere la propria situazione fiscale e la capienza fiscale per sapere se si ha diritto a un rimborso e in quale misura. Questo permette di avere aspettative realistiche e di pianificare meglio le proprie finanze in vista della dichiarazione dei redditi.