Un solo telecomando per comandare tutti gli elettrodomestici di casa: la tecnologia che ti semplifica la vita

Ti piacerebbe avere un solo telecomando per comandare tutti gli elettrodomestici che hai in casa? Ecco la soluzione ideale.

Le nostre abitazioni sono sempre più domotiche: ormai non riusciamo più a fare a meno degli elettrodomestici, da quelli più classici a quelli di ultima generazione. Perché è impensabile vivere senza una lavatrice, un forno oppure un frigorifero.

La presenza di tanti elettrodomestici nelle nostre case è iniziata dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel periodo conosciuto come Boom economico. In quell’epoca hanno fatto la loro comparsa i primi elettrodomestici, che promettevano di rendere la vita delle massaie più semplice. E, in effetti, lavare il bucato a mano è sicuramente più impegnativo rispetto a caricare una lavatrice e avviarla pigiando un pulsante.

Lo stesso vale anche per tutti gli altri elettrodomestici, che con il passare degli anni sono diventati sempre più moderni e “intelligenti”. La maggior parte di loro possono essere avviati con l’utilizzo di un telecomando: televisione, condizionatore, purificatore dell’aria, etc. Il risultato è quello di avere tanti piccoli telecomandi sparsi per casa. Quanto sarebbe comodo avere un telecomando multifunzione in grado di avviare tutti gli elettrodomestici?

Avere un solo telecomando per comandare tutti gli elettrodomestici: ora non è più un sogno

Oggi vogliamo parlare del telecomando Switch Bot, creato per essere compatibile con molti elettrodomestici in modo tale da semplificare la gestione degli stessi. Grazie a questo piccolo aggeggio è possibile controllare quasi tutti gli elettrodomestici presenti in casa, dal condizionatore alla televisione.

Si tratta di un pezzo di tecnologia davvero unico e pratico che permetterà di controllare i dispositivi Smart home e gli elettrodomestici a infrarossi. Per far funzionare il telecomando intelligente è sufficiente collegarlo ad uno smartphone oppure alla rete internet. Il prodotto in questione è lo SwitchBot Universal Remote ed è caratterizzato da: grandi pulsanti, una rotella di navigazione nella parte centrale e un piccolo schermo LCD da 2,4 pollici collocato nella parte superiore.

A quanto pare l’azienda che ha programmato e prodotto questo telecomando ha fatto in modo che fosse particolarmente intuitivo, così da poter essere utilizzato da tutti, anche dalle persone meno avvezze alla tecnologia. Grazie a questo telecomando sarà possibile impartire i comandi agli elettrodomestici di casa, utilizzando un unico strumento. Per scegliere quale elettrodomestico controllare a distanza basta premere il pulsante rosso centrale e poi impartire l’ordine. Per controllare un altro gruppo di dispositivi basterà puntare il telecomando verso questi ultimi.