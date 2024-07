Guadagnare di più è possibile, indossando questo accessorio: l’assurda scoperta scientifica

Per quanto possa sembrare banale, un semplice oggetto potrebbe influenzare il nostro guadagno fino al 30%: il recente studio.

In molti sono convinti che per guadagnare di più servirebbe una bacchetta magica o un colpo di fortuna. In realtà, generare ricchezza – che è differente dal nascere già privilegiati – richiede sforzo, dedizione e qualche piccolo sacrificio. Ma se fosse proprio il nostro corpo a essere il limite più grande?

Non tutti partiamo dalla stessa posizione: c’è chi ha una concentrazione maggiore, chi una memoria da fare invidia e chi sa cogliere le opportunità nel modo giusto al momento giusto. Che ci crediamo o meno, tutti abbiamo una vocazione, ma alcune limitazioni potrebbero incidere notevolmente sul nostro modo di vivere e, di conseguenza, sul nostro guadagno.

Una curiosa – quanto importante – ricerca ha messo in luce come in paesi più poveri nel mondo sia più alto il tasso di povertà, semplicemente perché la popolazione non può permettersi cose che migliorerebbero la loro produttività. Questo accade anche in Italia, ma più che una questione economica, può trattarsi di scarsa cura di se stessi. Grazie a questo oggetto, è stato dimostrato come in Bangladesh il reddito medio sia aumentato fino al 33%.

Gli occhiali aumentano i redditi del 33%: lo studio

Uno studio pubblicato su PLOS One ha rivelato un’importante connessione tra vista corretta e aumento del reddito nei Paesi in via di sviluppo. In Bangladesh, oltre 800 lavoratori, tra cui sarti, operai tessili e artigiani, sono stati coinvolti nella ricerca. Metà di loro ha ricevuto occhiali da vista gratuiti, mentre l’altra metà ha continuato a lavorare senza. Dopo otto mesi, il gruppo con gli occhiali ha visto il proprio reddito aumentare del 33%, passando da 35,50 $ a 47,10 $ mensili. Agad Ali, un sarto bengalese di 57 anni, ha raccontato come gli occhiali gli abbiano permesso di velocizzare il lavoro e raddoppiare il suo reddito.

Per molti di noi, mettere un paio di occhiali è un gesto semplice, scontato e talvolta sottovalutato. Tuttavia, per oltre un miliardo di persone nel mondo, gli occhiali da vista sono un lusso inaccessibile. Secondo l’OMS, la mancanza di occhiali adeguati può impedire agli studenti di apprendere, aumentare il rischio di incidenti stradali e costringere milioni di persone a lasciare il lavoro prematuramente.

La situazione è ancora più critica per le donne bengalesi. Misha Mahjabeen, direttrice in Bangladesh dell’impresa sociale VisionSpring, spiega che le donne subiscono violenza domestica se impiegano troppo tempo a svolgere i lavori di casa a causa della vista scarsa. Il reddito familiare dipende spesso dal lavoro delle donne e un rallentamento del loro lavoro incide pesantemente sui guadagni.

Questo studio tratta indubbiamente una situazione importante da affrontare a breve termine nei paesi dove il tasso di povertà è preoccupante, ma al contempo ci ricorda quanto è determinante prendersi cura di sé e della propria salute: un piccolo gesto come una visita oculistica può fare la differenza, sia per la qualità della nostra vita che per il nostro portafoglio.