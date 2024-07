Benedetta Rossi crolla: il ricordo che fa male – Video

Una ferita ancora aperta, fa fatica a rimarginarsi. Benedetta Rossi non riesce a trattenere la commozione in una delle ultime stories di Instagram.

“Non ce la faccio a dirvi che è tutto ok quando non è così, non ce la faccio a sorridere quando avrei voglia di piangere, non ce la faccio a mettere una maschera perché non è nella mia natura” è con queste parole che circa un anno fa Benedetta Rossi si rivolgeva ai suoi follower, rivelando tutta la sua fragilità in uno dei momenti più difficili della sua esistenza. Per fortuna al suo fianco aveva il marito Marco, che non ha mai fatto mancare né il suo supporto né il suo affetto.

E solamente di recente il volto di Fatto in casa per voi è tornata a parlare di quello che l’ha fatta più soffrire, è andata a rovistare nel baule dei ricordi. Difficile, quasi impossibile trattenere l’emozione per la star dei fornelli in una delle ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Mi rendo conto che si tratta di un retaggio culturale, d’altronde sono cresciuta così”, ha spiegato senza troppi giri di parole. Ovviamente le reazioni alla clip condivisa si sono sprecate e non poteva andare diversamente.

Benedetta Rossi si commuove: “Spero di essere all’altezza di…”

Non è riuscita a contenere la commozione in uno degli ultimi video condivisi sui social, Benedetta Rossi è apparsa visibilmente emozionata. Il motivo? Direttamente dal giardino di casa sua stava mostrando le piantine da orto messe a dimora – stanno già dando i primi frutti – e inevitabilmente il pensiero è andato alla nonna e alla zia Giulietta, che ha perso lo scorso anno a pochi mesi di distanza una dall’altra. “Di fronte al dilemma di dover scegliere cosa piantare e cosa no mi sento un po’ limitata”, spiega.

E poi aggiunge: “Sono cresciuta con nonna e zia Giulietta, per loro anche l’ultimo pezzetto di terra nell’orto doveva essere coltivato, magari mettendoci pure dei fiori”. Seguendo i consigli che durante gli anni le hanno dato è riuscita a imparare, immagina che da lassù la stiano guardando e siano orgogliose di lei. La speranza è di essere all’altezza di tutti gli insegnamenti di quelle che lei chiama affettuosamente le “vecchierelle”.

Gli occhi lucidi mentre pronuncia l’ultima frase: “Penso che stanno lassù e mi guardano che raccolgo i pomodori belli grossi, le zucchine… E magari dicono: ‘Però vedi la nipote nostra come ha imparato bene!’.