Il triste destino di George, proprio come suo padre William: tutti senza parole

Sta facendo scalpore il triste destino del principe George. Nonostante la giovanissima età sembra ricalcare le stesse orme del padre: cos’è successo.

Il Principe George è il primogenito del Principe William e di Kate Middleton. Nato il 22 luglio 2013, George è il terzo in linea di successione al trono britannico, dopo suo nonno, Re Carlo III e suo padre. Nato al St. Mary’s Hospital di Londra il suo titolo completo è Sua Altezza Reale il Principe George di Cambridge. La sua nascita è stata celebrata a livello globale e ha ricevuto un’enorme copertura mediatica. Nel settembre 2017 ha iniziato la scuola presso la Thomas’s Battersea, una scuola privata di Londra.

All’appello è conosciuto come George Cambridge. La scelta della scuola è stata lodata dalla stampa, che ha sottolineato l’impegno dei suoi genitori per un’educazione equilibrata e normale nonostante la sua posizione nella linea di successione. Malgrado la giovane età, George è sempre presente negli impegni pubblici che riguardano la Famiglia Reale. Infatti è possibile trovarlo in ogni celebrazione ufficiale al fianco della sua famiglia. Adesso però a fare scalpore è il suo destino, che è molto simile al padre William.

Il piccolo George come William: non ci sono parole a corte

Il Principe George sta per essere influenzato da una significativa regolamentazione reale che storicamente ha colpito anche suo padre, il Principe William. Questa regola, progettata per proteggere il futuro della monarchia, stabilisce che gli eredi al trono non possono viaggiare insieme sullo stesso aereo. La famiglia reale è governata da numerosi protocolli, dall’ottenere il permesso per le proposte di matrimonio al divieto di autografi. Una delle regole più cruciali riguarda le disposizioni di viaggio per i reali.

Per salvaguardare la linea di successione è consuetudine limitare il numero di eredi che viaggiano insieme sullo stesso volo. Attualmente il Principe William è autorizzato a volare con i suoi tre giovani figli. Tuttavia questo cambierà quando il Principe George si avvicinerà al suo dodicesimo compleanno a luglio del prossimo anno. La regola richiederà allora che il Principe George voli separatamente da suo padre, garantendo che entrambi non siano a rischio simultaneamente.

Mentre il Principe George si avvicina al suo dodicesimo compleanno, resta da vedere come la famiglia si adatterà a questa regola. Continuerà a viaggiare con sua madre e i suoi fratelli mentre suo padre vola separatamente? O inizierà a viaggiare da solo, essendo il secondo in linea di successione al trono? Queste decisioni saranno probabilmente prese con attenta considerazione della sicurezza e del protocollo reale. Quel che è certo è i reali inglesi sono chiamati a prendere una decisione il prima possibile.