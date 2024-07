Un Posto al Sole del 9 luglio, Eugenio riceve una proposta shock: non se lo sarebbe aspettato

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata del 9 luglio? Eugenio riceverà una scioccante e inaspettata proposta, cosa svelano le anticipazioni.

In onda da lunedì a venerdì alle 20.50 circa su Rai 3, Un posto al sole riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare i telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate, come sempre i colpi di scena non mancheranno.

Diventano sempre più interessanti le trame della storica soap opera e queste lasciano spesso col fiato sospeso. Nelle ultime settimane in molti si sono chiesti cosa succederà tra Guido e Mariella, il loro rapporto era già in crisi ma le cose sono peggiorate da quando Claudia è tornata a Napoli. Del Bue si è totalmente invaghito dell’amica e non riesce a smettere di pensare a lei, a Michele ha confessato di essersi innamorato di lei. Mariella sta provando a riavvicinarsi al marito, fino ad ora però ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile.

Si sta dedicando molta attenzione anche alla vicenda di Luca, nei precedenti episodi di Un posto al sole ha quasi messo in pericolo la vita di un paziente ed è in quel momento che ha capito di dover fare un passo indietro sul lavoro. Lui sperava di avere più tempo ma non può più ignorare le conseguenze della malattia, quello che sta vivendo è il momento più difficile e delicato della sua vita.

Anticipazioni Upas: Lucia fa una richiesta ad Eugenio, Viola è preoccupata

Mancano un episodio alla consueta pausa del weekend, in molti però sono curiosi di sapere cosa succederà la prossima settimana, come al solito le novità saranno molte e stupiranno tutti.

Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di martedì 9 luglio Lucia chiederà ad Eugenio di fare un passo in avanti nel loro rapporto, una richiesta inaspettata che lo stupirà molto. Intanto Viola continua ad essere sempre più preoccupata e in ansia per Damiano. Il motivo? Al momento il poliziotto sta seguendo una pericolosa indagine legata alla camorra e lei teme per la sua incolumità.

Claudia per un po’ ha provato a prendere le distanze da Guido ma il suo atteggiamento distaccato non è durato a lungo, come sempre lo userà per aumentare la sua autostima. L’atteggiamento del marito farà sentire Mariella sempre più sola. Riccardo invece prenderà una grande delusione sul lavoro e si confiderà con Rossella, lei si sentirà in colpa.