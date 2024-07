Segreti di famiglia, la verità viene a galla tra patti e alleanze: le anticipazioni del 7 Luglio

La verità verrà a galla nei nuovi episodi di Segreti di famiglia, cosa succederà nella puntata del 7 luglio? Cosa svelano le anticipazioni.

La nuova soap turca approdata da qualche settimane su Canale 5 sta appassionando sempre di più i telespettatori, questi sono curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi di Segreti di famiglia. Va in onda ogni domenica in prima serata e tiene incollati al televisore moltissimi fan, tutte le puntate però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Domenica 7 luglio andrà in onda la quarta puntata dell’amatissima soap opera turca, le anticipazioni fanno sapere che Zafer avrà il sospetto che la figlia stia continuando a difendere Cinar, il principale sospettato dell’omicidio di Inci. L’avvocato però ha fatto un accordo con Yekta, non lavorerà con suo figlio Engin se lui nasconderà la verità a Zafer. In auto con Ceylin il Procuratore riceverà una telefonata dalla zia Makbule, la donna gli dirà che un amico di Cinar si è recato lì per riprendersi un libro che gli aveva prestato.

Ilgaz in casa troverà le pasticche in un orsetto di peluche, lo porterà al fratello e gli dirà che consegnerà la droga alla Polizia. Il ragazzo in preda alla paura stringerà un accordo con Ceylin, le dirà tutto quello che sa sulla notte dell’omicidio di Inci se convincerà il fratello a non consegnare la droga alle autorità. Intanto, Metin confesserà al Procuratore la verità sul padre dell’avvocato.

Spoiler Segreti di famiglia, quarta puntata: Duro confronto tra Ceylin e Zafer, l’avvocato non convince Ilgaz

Le anticipazioni rivelano che Ceylin avrà un confronto con il padre, gli dirà quanto sia stato difficile portare avanti la famiglia quando lui non c’era e lo accuserà di essere stato poco sensibile nei confronti di Inci.

Aylin non rivelerà alla figlia che Gul ha delle allucinazioni su Inci, la donna ha però promesso che si farà controllare da un medico. Intanto Ilgaz catturerà Serdar e lo consegnerà alla narcotici dopo averlo trovato con la droga.

Nev si recherà in carcere da Cinar e gli offrirà il suo supporto, in realtà vuole scoprire cosa sta succedendo tra lui, Eren, Ceylin e Ilgaz per conto del fratello Pars. Quest’ultimo in cambio le ha promesso di tenere l’avvocato lontano dal Procuratore. Ceylin non riuscirà a far cambiare idea a Ilgaz, infatti consegnerà la droga alle autorità, nei prossimi episodi di Segreti di famiglia tenterà quindi un’ultima disperata soluzione.