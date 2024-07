Viaggi con una compagnia low cost per le vacanze estive? Brutte notizie, la nota ufficiale è appena arrivata e non ti piacerà

Brutte notizie per chi viaggia in estate a bordo di compagnie low cost. La nota è ufficiale ed è già in vigore da alcune ore.

L’estate è ormai arrivata, così come i progetti per le vacanze e i viaggi con amici e famiglia. Nel corso degli anni, sempre più viaggiatori si sono rivolti alle compagnie aeree low cost per organizzare le proprie vacanze, riuscendo a coniugare praticità e risparmio economico.

Un volo low cost è in grado di offrire tariffe più basse rispetto agli standard previsti e può rivelarsi estremamente conveniente per risparmiare e prolungare il proprio viaggio. Alcune compagnie low cost, inoltre, offrono servizi extra con costi aggiuntivi che il viaggiatore può scegliere di utilizzare o meno.

Tra le più note compagnie aeree low cost, Ryanair e Easy Jet sono ancora oggi le più amate dai viaggiatori di tutta Europa. Oltre ai voli e i prezzi convenienti, queste compagnie aeree offrono durante l’anno numerose tratte e destinazioni sempre attive, rendendo particolarmente accessibili i collegamenti su tutto il territorio.

Nota ufficiale da Ryanair e Easy Jet: passeggeri esortati a non farlo

Da alcune ore le compagnie aeree low cost Ryanair e Easy Jet, hanno pubblicato una nota ufficiale rivolta ai passeggeri di tutta Europa. I viaggiatori sono stati esortati a non bere l’acqua del rubinetto a bordo degli aerei, a causa dei potenziali rischi per la salute. In seguito ad alcuni malesseri segnalati dagli stessi passeggeri, le compagnie aeree hanno deciso di vietare la fruizione di quest’acqua, obbligando i clienti a fornirsi della propria bottiglietta.

I serbatoi d’acqua degli aerei, infatti, spesso non vengono puliti a fondo, portando allo sviluppo di batteri nocivi come l’Escherichia coli. L’Environmental Protection Agency (EPA) ha analizzato un numero significativo di aerei low cost, scoprendo la presenza di contaminazione in molti di questi. La presenza di questi batteri, può portare allo sviluppo di patologie gastrointestinali di grave entità, fino ad alcune infezioni che possono intaccare altri organi del corpo.

Pericolo anche per le bevande e i cibi serviti a bordo aereo, i quali vengono preparati utilizzando l’acqua del rubinetto del velivolo. Sono ancora in corso le analisi e le ricerche per identificare il ceppo batterico presente su alcuni aerei di linea, in modo tale da preservare la salute dei passeggeri e del personale di bordo.