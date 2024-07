Gustavo Rodriguez in lacrime: il padre di Belen e Cecilia non trattiene l’emozione e crolla – Video

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, ha un crollo e non si trattiene: il video delle sue lacrime commuove tutti.

Un’emozione indescrivibile quella del padre di Belen e Cecilia che ha commosso tutti. Le sue parole, diffuse in un video, fanno riflettere e scappa la lacrima.

Un giorno importante che un padre non dimentica facilmente e che non poteva che essere celebrato in questo modo. Gustavo Rodriguez non è riuscito a trattenere l’emozione: ecco cosa è successo al padre di Belen e Cecilia, le immagini sono diventate virali.

Gustavo Rodriguez in lacrime: ecco il video postato dalla mamma Veronica

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono state emozionanti e hanno coinvolto tantissime persone, in primis la famiglia. Qualche giorno dopo il matrimonio, che si è tenuto lo scorso 30 giugno alla tenuta Artimino in provincia di Prato, le immagini e i video vengono diffusi sui social. Anche mamma Veronica ha postato un filmato con uno dei momenti più toccanti del rito. La mamma della sposa ha mostrato il marito, Gustavo, durante il suo discorso alla figlia e al genero.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti al Grande Fratello Vip sette anni fa e proprio a partire dalla loro conoscenza papà Gustavo ha iniziato il suo discorso. Commosso e in lacrime ha detto: “Ho capito che eri la persona giusta dal giorno di questo Gf che menzionano tutti... Da quel giorno ti voglio tanto bene. Per me sei un amico, una cosa meravigliosa, mi hai dato tutto quello che può offrire una persona. Mi sento sostenuto, rispettato. Vengo dal Sudamerica… E il cambio culturale a volte… Ho imparato con te come si può essere così gioioso, forte... Io lo chiamo il vichingo”.

Ecco il video del discorso del padre di Cecilia al matrimonio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Poi è passato a parlare dell’adorata figlia Cecilia. “Faccio una riflessione breve: i cercatori di oro fanno uno sforzo enorme per prenderlo, nel caso tuo la natura ha fatto una cosa meravigliosa perché abbiamo trovato un pezzo di oro tutto lì senza fare niente… Volevo dirti solo questo, con questi occhi di oro che hai, quello sguardo… che non so, svengo”, ha detto per poi finire in lacrime emozionando tutti, e abbracciando la figlia con commozione. Il video è stato postato da Veronica Cozzani sul suo profilo Instagram e ha avuto molti consensi. “Condivido. Festa indimenticabile”, ha scritto la mamma di Belen e Cecilia.