Climatizzatori, risparmia in bolletta grazie ai consigli di ENEA

Consigli pratici per ottimizzare l’uso dell’aria condizionata, risparmiare energia e ridurre i costi in bolletta grazie alle detrazioni fiscali.

L’uso dell’aria condizionata è sempre più diffuso in Italia, con quasi la metà delle famiglie (48,8%) dotata di un sistema di climatizzazione, secondo i dati ISTAT. Di fronte all’incremento dell’uso dei condizionatori, l’ENEA ha fornito una serie di consigli pratici per risparmiare energia e ottimizzare l’efficienza degli apparecchi. Vediamo insieme quali sono.

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere l’efficienza del climatizzatore. È importante non eccedere con la temperatura interna rispetto a quella esterna, poiché un eccessivo sforzo può aumentare il consumo energetico del 30%. L’ideale è impostare la temperatura interna di due o tre gradi inferiore a quella esterna. Per apparecchi con potenza superiore a 12 KW (estivi) o 10 KW (invernali), sono raccomandati controlli periodici per evitare malfunzionamenti.

Isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante e proteggere il motore esterno del climatizzatore dal sole e dalle intemperie può prevenire dispersioni di energia. Il climatizzatore dovrebbe essere posizionato nella parte alta della parete, poiché l’aria fredda tende a scendere e mescolarsi con quella calda. Evitate di posizionare l’unità dietro divani o tende, per non bloccare la diffusione dell’aria fresca, e non collocatela in corridoi sperando di rinfrescare l’intera abitazione.

Approfitta al meglio del bonus condizionatore 2024 con strategie per il risparmio energetico.

Optare per modelli di climatizzatori con classe energetica superiore alla A è vantaggioso. Un modello in classe A+++ può consumare fino al 40% in meno rispetto a uno di classe B. Il consumo energetico annuo indicato sull’etichetta comprende 1.400 ore in riscaldamento e 350 in raffrescamento, oltre al consumo in standby. È consigliabile chiudere le porte tra ambienti rinfrescati e non, e aprire le finestre nelle ore fresche della notte.

Limitare l’uso di elettrodomestici che producono calore contribuisce a mantenere la temperatura interna bassa. Durante l’estate, mantenere la temperatura interna tra 24 e 26 gradi è sufficiente. Spesso, la sola deumidificazione è sufficiente per il comfort. L’uso di termostati programmabili e funzioni come la modalità “sleep” può ottimizzare il consumo energetico. I sistemi di controllo inverter regolano la velocità del compressore, riducendo consumi e rumorosità. L’abbinamento di climatizzatori a pompa di calore con sistemi fotovoltaici può ridurre ulteriormente i costi energetici e le emissioni di CO2. È consigliato richiedere una diagnosi energetica per valutare i costi-benefici degli interventi da realizzare.

Fino al 31 dicembre 2024, è possibile usufruire del “bonus condizionatore” con una detrazione del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento e dell’apparecchio acquistato. Seguire questi consigli aiuta a ridurre i consumi energetici e a mantenere un comfort ottimale. La manutenzione regolare, l’uso consapevole dei climatizzatori e l’adozione di modelli efficienti sono fondamentali per risparmiare sui costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale. Anche piccoli accorgimenti, come l’uso di tende e persiane, possono fare una grande differenza nel mantenere la casa fresca durante l’estate.