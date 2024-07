Mario Cusitore, il gesto improvviso travolge Ida e lascia tutti senza parole

Ricordate Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano? Ecco cosa ha dichiarato ai giornali e il gesto folle fatto per per la tronista

I fan di Uomini e Donne, durante la stagione 2023-2024, hanno seguito con grande passione il trono di Ida Platano. È stata la prima volta che ad occupare quel posto è arrivata una dama proveniente dal mondo “Over” e, visti i dati in termini di ascolto, è stata un’ottima decisione.

Tutti conoscevano Ida e avevano seguito le sue vicende amorose con Riccardo Guarnieri prima e con Alessandro Vicinanza poi.

Durante il suo trono, purtroppo terminato con un nulla di fatto e l’eliminazione di entrambi i corteggiatori, il pubblico si è concentrato su Mario Cusitore. C’era chi lo “odiava” e chi invece lo “amava”. L’ex corteggiatore di Ida, senza dubbio, è stato un personaggio divisivo. Tra qualche bugia e qualche gesto di passione eclatante la confusione era veramente troppa viste anche le continue segnalazioni e i presunti flirt con altre donne. Ora però il gesto improvviso di Mario ha nuovamente lasciato tutti senza parole.

Mario Cusitore dopo Uomini e Donne: il gesto per Ida

Mario Cusitore, intervistato da Nuovo TV, ha deciso di svelare al pubblico a casa un retroscena interessante sulla fine della conoscenza con Ida. L’uomo ha raccontato infatti di aver fatto il gesto eclatante di andare a Brescia e di farsi trovare nel suo negozio. A detta di lui però l’incontro è stato molto freddo, è durato solo mezz’ora e non ha percepito aperture da parte di Ida. Sempre nel corso del racconto sul settimanale Mario ha spiegato di averle scritto delle lettere, di essersi sentito pronto anche a trasferirsi per lei, ma la Platano sembra aver chiuso definitivamente la porta.

Una scelta, quella di Ida, abbastanza comprensibile visto che nel corso del programma sono arrivate tante segnalazioni su Mario. Ragazze che lo accusavano di flirt in discoteca, via chat e l’ultima – la più eclatante – è stata quando Cusitore è stato visto uscire da un bed and breakfast con una donna, ex corteggiatrice del programma. Insomma, per Ida credere a Mario non è stato così facile e alla fine sappiamo tutti come è andata.

Nella parte finale dell’intervista Mario però ha anche dichiarato che non sa se con Ida può considerarsi tutto definitivamente chiuso, ma che sicuramente lui è ancora alla ricerca dell’amore e che quindi se Maria De Filippi dovesse contattarlo lui è pronto a mettersi in gioco.