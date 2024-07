Roberta Di Padua irriconoscibile dopo Uomini e Donne: la foto è virale

Roberta Di Padua è cambiata dopo la sua uscita da Uomini e Donne, lo scatto social è diventato virale: ecco com’è oggi.

L’ex dama di Uomini e Donne è stata per anni una grande protagonista della trasmissione, dove si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per la sua passionalità e il suo carattere combattivo. L’ultima stagione per lei è iniziata in sordina per poi decidere di uscire dallo show con Alessandro Vicinanza, l’ex di Ida Platano.

Vedendo gli scatti social, le cose per Roberta Di Padua stanno procedendo per il meglio, l’ex dama è molto felice accanto al compagno con il quale ha abbandonato la trasmissione che l’ha resa famosa. I due si stanno godendo l’estate tra un bagno al mare e momenti romantici da passare insieme. Tra i tanti scatti, però, i fan della donna hanno notato come sia dimagrita in questi mesi lontana dalla TV, tanto che la foto ha spiazzato tutti in positivo.

Roberta Di Padua dimagrita dopo Uomini e Donne: la foto in costume

Come abbiamo detto, ovviamente Roberta Di Padua si sta godendo queste belle giornate di sole sia da sola che in compagnia del suo Alessandro, con il quale sta vivendo un bellissimo rapporto da quando è uscita dal programma. Prima di andare al mare, però, l’ex dama ci ha tenuto a condividere uno scatto in costume.

Roberta si è fatta una foto allo specchio per mostrare il suo bikini, ma i fan hanno notato quanto sia dimagrita. Di Padua è in perfetta forma e ha un fisico invidiabile, a conferma che l’amore le fa bene. Proprio di recente l’ex dama è stata in vacanza a Formentera con Alessandro, dove i due si sono scambiati delle dolci dediche d’amore.

Durante una delle interviste a Verissimo, Roberta aveva raccontato di aver aspettato Alessandro per un anno, dato che i due si erano frequentati per un breve periodo prima che lui uscisse dal programma con Ida Platano. Di Padua ha ammesso di aver provato ad andare avanti, ma la sua teste era ferma sempre a lui.

Dopo la fine della relazione con Ida e il rientro in studio del cavaliere, Roberta si è riavvicinata ad Alessandro e, tra gli alti e bassi iniziali, alla fine hanno deciso di vivere il loro rapporto lontano dallo studio e dalle telecamere. Una scelta che attualmente si è rivelata vincente.