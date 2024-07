Clonazione, attenzione a quello che può avvenire sui social network: meglio saperlo prima

I social network consentiranno di creare tuoi ‘cloni’, attenzione alla rivoluzione: l’assurda trovata con l’AI.

Una novità assurda che ha poche spiegazioni valide ma che ha conquistato Mark Zuckerberg che ha deciso di inserirla sui suoi social network. Meta sta per rivoluzionare le impostazioni degli account dando loro la possibilità di ‘clonarsi’ per avere maggiori interazioni con gli utenti in mancanza del tempo personale.

Chi lavora con i social sa quanto sia importante mantenere alte le interazioni con la propria community: più sono alte e più i marchi pagheranno per avere la pubblicità perché per loro significherà poter puntare a più vendite grazie alla fiducia che ripongono gli utenti nell’influencer. Nonostante negli ultimi tempi il social network abbia cambiato volto, puntando molto più al marketing che all’amicizia tra utenti, un punto fondamentale che rimane invariato è l’importanza del rapporto con il proprio pubblico.

Essere veri e genuini, raccontare il proprio quotidiano e in generale diventare dei modelli da ‘stimare’ sono le regole fondamentali per avere successo sui social. Tutto ciò che è alterato o che può portare a pensare che non si è sinceri e che si stia mentendo allontanerà i follower. In un contesto così ben delineato, però, a creare scompiglio sono arrivate proprio le AI.

Social network e AI: la rivoluzione parte da Zuckerberg, adesso si clonano gli account

Le intelligenze artificiali hanno dimostrato a tutti che sui social per avere molto coinvolgimento non c’è bisogno di una persona fisica, bensì semplicemente di un’immagine. Questo ha scardinato importanti regole che sembravano essenziali per ottenere seguito sui social, e che invece si sono dimostrate non solo fallimentari, ma anche valicabili. A riprova di ciò basta aprire uno dei tanti feed degli account che diverse aziende hanno creato alla propria intelligenza artificiale.

Gli si è data un’immagine di donna bellissima e inarrivabile, creando un avatar in grado di produrre qualsiasi tipo di contenuto: dalle immagini ai video, e anche in grado di rispondere ai commenti dei fan. Sono tante le aziende che hanno sbancato con l’esperimento: una di queste ragazze AI è finita anche a condurre un reality show in Spagna, proprio a riprova del fatto che nella società di oggi si adulano sempre più le immagini che le persone.

Zuckerberg è partito proprio da questa evidenza per rivoluzionare i suoi social, in un certo senso adesso i suoi utenti potranno clonare un altro profilo di se stessi, che verrà utilizzato dall’intelligenza artificiale per rispondere ai fan, o dispensare loro consigli. Diversi blog hanno esposto dubbi e perplessità su questa trovata di Zuckerberg, ma secondo quest’ultimo in un modo o nell’altro, gli utenti ameranno anche interfacciarsi con un bot che si ispira al profilo originale, e che sarà segnalato come AI. L’intento non sarà quindi quello di ingannare, ma puntare sul fatto che sarà l’utente stesso a interessarsi alla chiacchiera con l’AI del suo influencer preferito.