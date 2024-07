Ilary Blasi, lascia la conduzione per recitare? La rivelazione sul futuro

Ilary Blasi vuole recitare, e c’è addirittura chi sospetta che la showgirl voglia lasciare almeno momentaneamente la tv per il cinema.

Qualcuno ha scritto che Ilary Blasi è pronta a debuttare come attrice, ma l’espressione è formalmente inesatta. Ilary ha fatto il suo debutto artistico, se così si può dire, proprio nel cinema. Da bambina, infatti, dopo aver posato per delle campagne pubblicitarie, recitò nel film Da grande, con Renato Pozzetto.

E sì, la showgirl ha lavorato a un nuovo film, che arriverà in autunno. La pellicola, intitolata L’amore e altre seghe mentali, è stata girata da un suo amico… Qualche giorno fa il Filming Italy Sardegna Festival ha ospitato l’anteprima di questo film ormai atteso da mesi. Se ne parlava da febbraio, ovvero da quando sono state condivise alcune immagini di Ilary sul set insieme all’attore Giampaolo Morelli.

Morelli e Blasi si conoscono da tempo. Hanno lavorato insieme a Le Iene. E, per il suo film da regista, l’attore campano ha voluto che Ilary Blasi si cimentasse con la recitazione. In un’intervista all’Adnkronos durante il festival al Forte Village di Santa Margherita di Pula, Morelli ha elogiato le capacità di Ilary Blasi come attrice. Ed è così che si è cominciato un po’ ovunque a parlare del debutto (che debutto non è) della Blasi sul grande schermo. Il film è stato descritto come una commedia romantica dal tono irriverente ma, come si dice in questi casi, “piena di spunti riflessivi”.

“Ilary Blasi è brava come attrice. Vi stupirà, è molto capace“, ha dichiarato Giampaolo Morelli, dopo aver raccontato del suo film L’amore e altre seghe mentali che uscirà il prossimo 17 ottobre. “Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste“.

Ilary Blasi riparte della recitazione: “Stay turned“

Lei, invece, si schernisce affermando di aver fatto troppo poco. “Sai quando passi davanti alla telecamera e dici ciao?“, ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni. Dopodiché Ilary Blasi ha ammesso che la recitazione le piace molto ma che non sta pensando a lasciare la tv. Quindi anche se Morelli aveva lasciato intendere che la Blasi si fosse cimentata in un ruolo importante, in realtà si tratterebbe di un cameo in cui la showgirl interpreta sé stessa.

Essere sostituita a l’Isola non le ha fatto molto bene, ma il periodo di distacco dalla tv è stato necessario per concentrarsi sulla vita privata dopo un periodo così burrascoso. Nell’intervista ha parlato anche di progetti futuri: “Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… Stay tuned, come dicono i giovani“, ha dichiarato la ex signora Totti.

Si vocifera per esempio di un possibile ritorno in un grande reality, che non dovrebbe però essere l’Isola. Intanto c’è la recitazione nel film che racconta una storia d’amore a lieto fine con tanti intrecci divertenti. Il film segue la storia di Guido, interpretato dallo stesso Morelli, un aspirante veterinario quarantacinquenne pronto a sposarsi ma sconvolto dalla morte della fidanzata (vittima di un tragico incidente in moto insieme al suo amante!).