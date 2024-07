Altro che nero, ecco il colore da evitare in estate: lo svela la scienza

Il buon senso comune suggerisce che il nero sia un colore da evitare con il caldo dell’estate, e la scienza risponde: “ma quando mai!”

In estate, specie di giorno, si tende a evitare di vestirsi di nero. Quest’abitudine è legata alla convinzione che il nero accentui la percezione da parte del corpo del calore. Da un punto di vista fisico, la cosa sembra aver senso. A scuola ci hanno infatti insegnato che il nero è un colore particolare: assorbe tutte le lunghezze d’onda della luce visibile. E in base a tale assunto è facile intuire che il nero sia da evitare d’estate se si vuole indossare qualcosa che non assorba troppo sole.

Ma davvero il nero assorbe più calore rispetto ai colori più chiari (che riflettono più luce?). E il minore assorbimento di luce da parte dei tessuti chiari può davvero difendere le persone dal caldo? In molte culture, in luoghi dove sono abituati a stare più tempo sotto il sole e ad affrontare temperature molte alte, non la pensano allo stesso modo.

L’esempio classico è quello dei beduini nel deserto, che da più di mille anni indossano abiti rigorosamente neri. Sono pazzi? La scienza ha spiegato di no. Nonostante indossino abiti neri, i beduini non sentono più caldo. Questo perché il colore nero, che assorbe più energia per radiazione elettromagnetica, non riscalda il corpo che veste. L’effetto della veste nera sull’organismo del soggetto del beduino è sostanzialmente uguale a quello che avrebbe una stoffa bianca.

La scoperta dello studio giapponese sul colore da evitare d’estate: non è il nero

Un recente studio condotto dal ricercatore giapponese Toshiaki Ichinose per l’Istituto nazionale per gli studi ambientali di Tsukuba ha cercato di capire, attraverso il metodo sperimentale, quali colori mantengono il corpo più fresco d’estate. L’esperimento ha coinvolto l’uso di nove polo di colore diverso sui torsi di alcuni manichini, poi esposti al caldissimo sole estivo. Dopo qualche minuto di esposizione, il professor Ichinose ha misurato la temperatura superficiale dei tessuti attraverso una fotocamera termografica.

I risultati hanno confermato alcune delle idee che tutti hanno sui colori da preferire con la calda stagione, ma hanno anche contraddetto alcune convinzioni assai radicate. Il colore che rimane più fresco, secondo l’esperimento giapponese, è il bianco, seguito dal giallo. Le polo bianche e gialle si sono riscaldate arrivando fino ai 30° C. Subito dopo il bianco e il giallo, il colore da preferire è il grigio. Con il rosso, il viola, il blu, il verde, il verde scuro e il nero, la temperatura rischia invece di salire di più.

La vera sorpresa è che non è il nero il colore che s’infiamma di più d’estate. Non è infatti la polo nera quella che nell’esperimento ha assorbito più calore, ma il verde scuro. Perché? Perché più che la luce in sé conta quanti infrarossi il colore riesce ad assorbire o a riflettere. E il verde scuro assorbe oltre l’87% degli infrarossi, mentre il nero va sotto l”86%. Cosa indossare quindi per rimanere freschi durante l’estate? Quello che vi pare, e che più vi piace, dato che cambia poco. Ma di certo, il bianco e il giallo danno un po’ di protezione in più dal calore.