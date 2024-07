Auto in affitto, la nuova promozione che lascia gli italiani senza parole: è per una Ferrari

A chi non piacerebbe un auto in affitto come Ferrari? È in arrivo una nuova promozione che permetterà a molte persone di realizzare questo sogno.

Oggi vogliamo parlare di una super promozione che permetterà agli appassionati di Supercar di stipulare un servizio di abbonamento annuale per poter girare con una Ferrari rosso fuoco.

Anche il marchio Ferrari sta progettando veicoli ibridi e full Electric per tenersi al passo con le direttive europee in merito all’introduzione di auto a basso impatto ambientale. L’idea di una Supercar alimentata con una batteria elettrica, però, spaventa non poco i proprietari che vorrebbero cogliere questa opportunità, ma temono di acquistare un veicolo che possa perdere il proprio valore nel corso del tempo a causa dell’obsolescenza della batteria.

Auto in affitto: girare in supercar non è mai stato così conveniente

Se hai sempre sognato di girare in supercar ora potrai approfittare di un’incredibile promozione che coinvolge i modelli ibridi della Ferrari. A quanto pare la casa del cavallino rampante ha intenzione di introdurre un servizio di abbonamento annuale per coloro che desiderano utilizzare la Ferrari ibrida o full electric. In questo modo sarà possibile sostituire le batterie versando una cifra annuale di circa 7500 dollari.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire un ulteriore servizio ai clienti che potrebbero essere preoccupati in merito al degrado delle batterie. Così facendo, il veicolo conserverà il proprio valore di vendita negli anni. Il servizio in questione prevede anche una garanzia che è estesa sia alla batteria che al servizio di sostituzione. La garanzia copre ben otto anni.

I clienti hanno diritto ad un ulteriore sostituzione della batteria a partire dal 16° anno di proprietà del veicolo. Come confermato dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, lo scopo di questo servizio è quello di garantire una maggiore tranquillità ai proprietari delle Supercar. Inoltre, il servizio garantirà alla casa di produzione un flusso costante di entrate. In base ad un recente report, pare che i modelli Ferrari ibridi stiano già riscuotendo un incredibile successo sul mercato.

Al momento, infatti, i risultati sono ottimi, tanto che gli ibridi della Ferrari stanno già vendendo più dei veicoli a combustione interna. Questo è un risultato importante in vista del processo di transazione ecologica che è già in atto. Basti pensare che tra luglio e settembre del 2023, i modelli ibridi della Ferrari hanno rappresentato circa il 51% delle vendite dell’intero marchio. Ma l’impegno del gruppo Ferrari non finisce qui, infatti, si sta sviluppando un nuovo veicolo full Electric, il cui debutto a livello mondiale dovrebbe essere previsto per il 2025.