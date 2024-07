Addio strisce gialle e sporco nel wc: con questo trucco sparirà tutto al primo lavaggio

Come igienizzare al meglio il wc di casa eliminando le strisce gialle e ogni residuo di sporco? Il metodo naturale da provare

Uno degli ambienti di casa che necessitano di una pulizia costante e scrupolosa è certamente il bagno e, in particolare, il wc. È essenziale igienizziarlo con costanza per fare in modo che resti sempre pulito: ciò nonostante con il trascorrere del tempo potrebbe manifestarsi una problematica antiestetica ovvero la comparsa delle fastidiose e brutte a vedersi strisce gialle intorno alla zona dello scarico dell’acqua o nelle vicinanze del punto nel quale ha inizio il flusso idrico.

Oltretutto, pur pulendo il water con regolarità, alcuni micro residui di sporco potrebbero comunque non essere rimossi. È essenziale dunque conoscere alcuni metodi per ottenere senza il minimo sforzo una igienizzazione totale del wc evitando di impiegare prodotti chimici. Ma facendo affidamento su alcuni efficaci rimedi naturali: scopriamoli.

Come pulire efficacemente il wc di casa e rimuovere le strisce gialle

Come dicevamo l’eliminazione delle strisce e degli aloni gialli dal wc è certamente legata ad una ragione estetica ma è essenziale farlo anche per una questione igienica in quanto potrebbero essersi accumulati batteri che pur con la pulizia non si è in grado di rimuovere completamente. Ecco allora che urge una soluzione a base di rimedi naturali per ottenere risultati al top e riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Come? Combinando alcuni ingredienti tra loro, come ad esempio l’aceto e il bicarbonato, una coppia vincente in questo ambito. Mescolarli tra loro significa dar luogo ad una reazione chimica derivante dalla combinazione tra una base, il bicarbonato, e un acido, l’aceto. La soluzione così ottenuta è strabiliante nell’eliminazione non solo dello sporco ma anche di quelle tremende linee giallastre all’interno del wc. Combatte inoltre il calcare e le incrostazioni semplicemente applicando la miscela, unendo acqua, sulle aree interessate per lasciarla agire alcuni minuti andando poi a strofinare vigorosamente usando un panno umido.

Aceto e bicarbonato funzionano anche come disinfettante green: in modo ecologico si potrà applicare il liquido per la pulizia delle superfici eliminando ogni traccia di sporco, germi e batteri. Risciacquando poi il tutto con acqua. Non resta che provarli all’interno del water, la zona più a rischio per quanto riguarda la presenza dei batteri: durante la reazione chimica si formerà una miscela effervescente e il risultato così ottenuto diventerà la vostra ‘pozione magica’ contro lo sporco.