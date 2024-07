Temi che il tuo partner possa tradirti? Puoi scoprirlo subito: 10 segnali che svelano se ti è fedele

Hai paura di essere tradito? Un partner è fedele solo se ha 10 segnali precisi. Ecco il decalogo del fidanzato serio in amore.

I tradimenti sono molto diffusi nelle coppie, come è altrettanto frequente la gelosia. Molte persone temono che il loro partner abbia una relazione parallela o si frequenti con altre persone per incontri sessuali o sentimentali. Molto spesso è una paura che si rivela infondata ed eccessiva, spesso a causa di brutte esperienze passate o racconti di amici e parenti che hanno subito un tradimento dalla moglie o dal marito.

Certo, la fedeltà è uno dei requisiti che si valutano quando si frequenta qualcuno e spesso è il più importante per molte persone. Queste, infatti, arrivano spesso a indagare il passato per vedere se ci sono segnali che potrebbero portarli a credere che sia una persona tendenzialmente infedele. Le persone eccessivamente gelose, spesso, tendono a pensare che troppi ex nel passato del loro attuale partner sia un segnale di indole infedele. Ma quali sono i reali segni di un partner che non tradisce? Sono ben 10.

I 10 segni del partner fedele: fai attenzione!

La fedeltà di un partner non si misura dal suo passato. Se molte persone credono che una persona che ha avuto molti partner sia infedele non è così, perché sono altri segni ad entrare in gioco per svelare se il compagno o la compagna non tradirà mai in amore. Lo ha svelato il sito HealtShots, stilando addirittura un decalogo del partner perfetto in amore che non si farà mai un amante. Scopriamolo!

Il primo punto è il più importante: l‘impegno. Un partner che si mostra serio in una relazione e che si impegna nel coltivarla e farla funzionare allora non ti tradirà mai. Ovviamente nella vita di una persona ci sono tante cose, come gli hobby, il lavoro e le passioni. Non significa che il partner deve investire tutto sulla relazione trascurando sé stesso, ma una persona che in una relazione non ci mette impegno e non fa di tutto per fare in modo che vada avanti, allora sicuramente non sta frequentando soltanto te.

Uno dei principali segnali dell’impegno è se il partner c’è nei tuoi momenti difficili. Se non c’è, allora significa che la relazione sicuramente non è seria. Il secondo punto è quello della coerenza. Un partner bugiardo è un brutto segnale, significa che potrebbe anche nasconderti un’altra relazione. Il terzo è quello delle priorità. Quando si è in coppia, come detto, non bisogna trascurare altri impegni, ma la relazione è uno di questi importanti impegni. Se il partner non esce mai con te e mette al primo posto le uscite con gli amici e le partite, allora non tiene a quella storia.

È molto importante anche che la comunicazione sia aperta e onesta, come detto prima, senza bugie. Il quinto punto è quello della protezione, di tenere a te quando hai bisogno. Anche controllare il partner è uno dei segnali di possibile fedifrago. Sembrerà strano ma i più gelosi spesso tradiscono! Un altro segno è avere un focus sul futuro e vedere la relazione a lungo termine. Non meno importante è la privacy: un partner che sbandiera ai 4 venti la vostra vita sessuale non sarà rispettoso in nessun modo.

L’ultimo punto, ma non meno importante è riconoscere le imperfezioni: i difetti del partner vengono visti come punti di forza.