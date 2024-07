Scegli questa meta per l’estate: paesaggi incredibili e tartarughe giganti

C’è una meta che tutti dovrebbero prendere in considerazione per le vacanze estive: ha dei paesaggi mozzafiato e delle tartarughe uniche al mondo.

L’attesissima estate è finalmente arrivata, e con essa anche le vacanze nei luoghi più belli d’Italia e del mondo. In questo momento, tantissimi italiani stanno infatti programmando i loro prossimi viaggi, che effettueranno tra luglio e agosto.

Tuttavia, non è facile scegliere la destinazione perfetta, poiché tutto dipende ovviamente dai costi e dalle caratteristiche dei posti prescelti. Alcuni esperti viaggiatori hanno recentemente segnalato una meta eccezionale, caratterizzata da un paesaggio da film hollywoodiano e da una fauna senza eguali. Ciò che vi sorprenderà maggiormente sono le tartarughe giganti, che sono quasi identiche a quelle viste da Charles Darwin nell’800 sulle isole Galapagos.

La meta perfetta per le vacanze estive

Se amate le località africane, precisamente del centro Africa, allora dovete assolutamente visitare la bellissima Zanzibar, che è una regione autonoma appartenente alla Repubblica Unita di Tanzania. Una volta giunti in questo incantevole luogo, bagnato dall’Oceano Indiano, è fortemente consigliato visitare due località simbolo: Prison Island (che in italiano significa “prigione degli schiavi) e Nakupenda (che nella lingua locale vuol dire “ti amo”). Entrambe possono essere visitate in una sola giornata, grazie ad un’unica escursione che vi farà passeggiare tra la natura incontaminata. La maggior parte dei turisti acquista solitamente un pacchetto di 9 giorni, durante i quali visita proprio questi due luoghi.

La prima località, che è raggiungibile attraverso una piccola imbarcazione, è caratterizzata da tantissime prigioni risalenti al 1860. Questa meravigliosa isola, situata precisamente a circa 6 chilometri da Stone Town, è anche abitata da innumerevoli tartarughe giganti, che ogni anno attirano e stupiscono migliaia di turisti da ogni angolo del mondo. Si tratta di testuggini appartenenti alla famiglia dell’Aldabrachelys gigantea, che popolano l’isola da oltre 150 anni, cioè da quando furono importate dalle Seychelles. A Prison Island avrete quindi la possibilità di ammirare delle tartarughe di oltre 2 quintali, che amano tantissimo le coccole e i grattini sotto il collo.

Potrete anche lanciare qualche lattuga, poiché i giganteschi rettili sono letteralmente ghiotti di verdure. Per quanto riguarda la seconda tappa, cioè Nakupenda, questa è caratterizzata da spiagge cristalline e da una natura incontaminata. Tutti coloro che amano le immersioni subacquee hanno inoltre la possibilità di ammirare un fondale straordinario, costituito da pesci colorati e coralli scenografici. Zanzibar è una regione che vi stupirà sicuramente, ed è per questo che andrebbe visitata almeno una volta nella vita.