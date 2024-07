Royal Family, ancora guai: questa volta William l’ha fatta grossa ed è stato fotografato così

Spunta un video del principe William che manda in fibrillazione i suoi fan tra commenti entusiastici e opinioni velenose.

I social media hanno una nuova stella: il principe William, immortalato in un video nei dintorni del Castello di Windsor. Questa scena per un motivo particolare ha fatto il giro del web, suscitando reazioni diverse tra i fan della famiglia reale e non solo.

Pubblicato su TikTok da un utente, il video mostra il futuro re d’Inghilterra in un momento di pura quotidianità, mentre indossa occhiali da sole e si gode una corsa improvvisata..

Il principe William e il video virale di un’istantanea di normalità reale che fa impazzire (e arrabbiare) i fan

Il principe William è stato immortalato mentre sfreccia su un monopattino elettrico. Vederlo su questo mezzo di trasporto è stato per molti utenti una visione buffa e non priva di critiche. Sotto alle immagini si sono riversati miriadi di commenti, sia divertenti che pungenti. La didascalia che ha accompagnato la clip ha subito attirato l’attenzione, strappando immediatamente un sorriso: “POV: devi usare il bagno ma è dall’altra parte del tuo castello“,

Lo stesso video poi è stato pubblicato con una didascalia diversa: “Buon 4 luglio dal principe William su uno scooter“. Quest’ultima versione ha accumulato oltre due milioni di visualizzazioni, dimostrando quanto il pubblico ami vedere i reali in situazioni inusuali e divertenti.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. Uno degli utenti ha scritto: “Il principe William ha delle vibrazioni da papà e lo adoro“, mentre un altro ha aggiunto: “Arrivare al Castello di Windsor su un monopattino è la cosa più divertente“. Un terzo commentatore ha scherzato: “Sto piangendo, immagina di essere una guardia del castello e di vedere l’erede al trono zoomare oltre te su un monopattino“.

Come si legge su The Sun, William ha acquistato il monopattino elettrico nel luglio 2023, principalmente per spostarsi rapidamente tra la sua residenza ad Adelaide Cottage e il Castello di Windsor, dove spesso deve vedere suo padre, re Carlo III. Una fonte vicina alla famiglia reale ha spiegato: “Ha semplicemente senso. Si precipita al castello quando ha bisogno di vedere il re. È un viaggio di andata e ritorno di due o tre miglia, quindi è più facile in scooter che in auto o a piedi.”

Tuttavia non sono mancati i commenti negativi. I più ‘precisini’ tra i fan hanno contestato la velocità con cui sfrecciava il principe e per di più senza l’utilizzo di ausili di sicurezza. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha aperto nuove discussioni nel mondo dei social.