Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? Parla l’esperto, ecco cosa accadrà a settembre

Gemma Galgani non tornerà a Uomini e Donne? Ecco cosa potrebbe accadere a settembre secondo il noto esperto di gossip.

Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni in merito alla prossima stagione del dating show targato Mediaset che, a quanto pare, potrebbe fare i conti con l’assenza della storica dama.

L’arrivo dell’estate ha portato le alte temperature tipiche di stagione e decretato la fine di diversi programmi televisivi. Ne è un chiaro esempio Uomini e Donne che tornerà in onda dopo la pausa estiva e terrà ancora una volta compagnia a tantissimi telespettatori.

Proprio quest’ultimi sono curiosi di scoprire cosa riserverà la nuova edizione del dating show che, come al solito, sarà condotto da Maria De Filippi. Immancabili, ovviamente, tronisti, corteggiatori, cavalieri e dame che si metteranno in gioco con la speranza di trovare finalmente l’amore.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani choc: addio al programma?

Tra i programmi più seguiti, apprezzati e longevi del piccolo schermo nostrano, Uomini e Donne continua ad appassionare un’ampia fetta di pubblico. Quest’ultimo non vede l’ora di scoprire come si comporteranno i protagonisti e chi di loro coronerà finalmente il proprio sogno d’amore.

Molte sono le coppie nate proprio grazie alla partecipazione al famoso dating show. Alcune di queste durano ancora oggi, altre hanno già posto la parola fine, mentre altre ancora potrebbero essere in corso di formazione. A tal proposito non sono passate inosservate le parole del blogger Lorenzo Pugnaloni che attraverso una storia pubblicata sul proprio account Instagram ha affermato:

“Gemma non tornerà a settembre? Ancora è tutto da vedere, sta di fatto che la dama sta continuando a conoscere al di fuori del programma Pietro, l’ultimo cavaliere arrivato per lei nella stagione scorsa”. Ovviamente, ha sottolineato l’esperto di gossip, nel caso in cui “tra i due scattasse e iniziasse una relazione, dovranno viversi al di fuori. Ma non è detto, perciò nessuna conferma ‘ufficiale'”.

Al momento, quindi, non è dato sapere se Gemma Galgani tornerà o meno a ricoprire il ruolo di dama a Uomini e Donne. Il tutto, a quanto pare, dipenderà da come si evolverà la frequentazione con il cavaliere Pietro. Non resta, pertanto, che attendere l’inizio delle registrazioni del programma o comunicazioni ufficiali da parte della diretta interessata per sapere se Gemma Galgani sarà ancora una volta tra le protagoniste del Trono Over. Prima della messa in onda della nuova stagione, d’altronde, c’è ancora tempo e tutto potrebbe accadere.