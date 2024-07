Mutui, attenzione: la novità regala finalmente una gioia a tutti

C’è una novità importante e confortante sui mutui: ecco l’inversione di tendenza che in tanti stavano aspettando.

Dopo la crisi che ha colpito tutta Europa in seguito all’innalzamento dei tassi d’interesse, è stato consigliato di continuare a monitorare con pazienza il mercato nella speranza che, prima o poi, qualcosa potesse cambiare. Negli ultimi anni, però, i mutui in Italia si sono trasformati in causa di turbamento diffuso e angoscia economica. A marzo 2023, per esempio, secondo i dati condivisi dell’ISTAT, quasi un milione di famiglie italiane non ha potuto pagare le rate del finanziamento. E tanti altri hanno rinunciato a comperare casa.

Si è parlato fin troppe volte delle cause che hanno condotto alla crisi in atto e forse poco si è fatto per cercare delle soluzioni. Ma, dopo un lungo periodo di difficoltà, pare che ci sia finalmente una novità importante sui mutui. Un dato rivelatore che lascia pensare che la tempesta sia passata o che si stia pian piano dissipando.

Dopo l’aumento dei tassi di interesse adottato dalla Banca centrale europea per contrastare l’inflazione, insieme al problema dell’aumento del costo del denaro, tutta Europa ha affrontato l’incremento delle rate di credito al consumo. Le banche hanno cominciato a proporre mutui dai tassi altissimi, specie nella fattispecie del tasso variabile, ovvero il tipo di finanziamento che negli ultimi anni aveva attirato più risparmiatori intenzionati all’acquisto di un immobile.

Novità sui mutui: cosa cambia rispetto al 2023 in molte città

Si calcola che nel 2023 la crisi dei mutui abbia comportato un calo nel mercato italiano delle compravendite di almeno 9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La Banca centrale europea ha però già annunciato che adotterà politiche di tassi di interesse più favorevoli per ridurre il costo del denaro e così incentivare i prestiti ipotecari. Dall’UE sono anche arrivati fondi agli Stati per il sostegno alle famiglie.

Il Governo italiano, tuttavia, non ha introdotto importanti aiuti finanziari alle famiglie in difficoltà, anche se erano arrivati vari annunci riguardo a possibili sospensioni temporanee dei pagamenti o a programmi di ristrutturazione del debito. Ecco perché, negli ultimi anni, si è assistito a uno strano fenomeno: l’affitto è diventato quasi ovunque più conveniente del mutuo. E tutto ciò nonostante un rialzo costante nei prezzi dei canoni di locazione, specie nelle grandi città.

Da febbraio 2024, però, le banche italiane hanno cominciato a ridurre gli interessi sui mutui su effetto delle nuove politiche UE (o meglio, in previsione delle possibili inversioni di tendenza promesse dalla BCE, che sono arrivate solo a giugno), e ciò sta rendendo le rate più basse. Ecco perché, nelle grandi città italiane, ora i mutui tornano a essere meno cari degli affitti. In media, una rata mensile per un mutuo costa, in certi casi, anche il 30% in meno rispetto al costo dell’affitto.