Sognare l’ex partner ha un significato preciso: ma non è quello che tutti pensano

Sarà capitato a tutti di sognare l’ex partner, ebbene questo ha un significato ben preciso, diverso da quello che tutti pensano.

Sognare l’ex non vuol dire solo avere un ricordo di quella persona o provare anche una serie di emozioni che possono spingere a commettere gesti inconsueti al risveglio. Ebbene, prima di contattare una persona del passato, è meglio conoscere bene il significato del nostro sogno e cosa vuole dirci il nostro inconscio.

Chi non ha mai sognato un ex partner? Un fidanzato, un amore concluso male, un ex marito. Insomma un po’ tutti abbiamo delle questioni irrisolte con le storie d’amore passate. Sognare quella persona però non vuol dire necessariamente sentire una mancanza, ma al contrario significa qualcosa di molto più profondo. Ecco allora il vero significato e come dovremmo comportarci il mattino dopo.

Sognare l’ex partner che vuol dire? Ecco il reale significato di questo sogno

La notte è sempre un momento magico soprattutto quando facciamo un sogno che ci lascia al mattino delle sensazioni piacevoli. Può capitare alle volte di sognare persone del nostro passato, come ex partner, e di ritrovarsi piacevolmente colpiti. Magari si può avere anche la voglia di ricontattare quella persona, anche solo per sapere come sta. Si è spinti a credere che ci possa mancare e che solo per questo l’abbiamo sognata, ma non è così. Il significato di questo sogno è molto diverso da quello che pensiamo, come spiega lo psicoterapeuta Paolo Crepet nella rubrica di Di Più Tv.

Sognare un ex partner potrebbe significare ben altro ovvero la ricerca di una sicurezza, un momento di stabilità, in un periodo particolarmente inquieto e stressante. Come spiega lo psicologo infatti sognare un ex amore è molto comune e solo raramente vuol dire che quella persona ci manca davvero o che vogliamo tornarci insieme. Più frequentemente invece è sintomo di un periodo stressante in cui abbiamo bisogno di ritornare a situazioni di cui abbiamo il pieno controllo. È un modo che il nostro inconscio usa per farci tornare in una zona di sicurezza.

Il consiglio di Paolo Crepet, che risponde a una lettera di un lettore, è quello di non chiamare assolutamente un ex dopo averlo sognato. Piuttosto si può utilizzare questa occasione per riflettere sulla propria vita e sul momento particolare che si sta vivendo. Una fase di inquietudine che può essere risolta solo ritrovando un equilibrio e riprendendo il controllo della propria vita, a partire dalla cose che fanno realmente piacere.