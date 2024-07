Bonus zanzariere con rimborso fino al 50% della spesa, ma non per tutte: devono avere queste caratteristiche

Le zanzariere sono valide alleate della nostra estate. Installarle, oggi, non è mai stato così conveniente con questo bonus

Le zanzariere rappresentano una soluzione pratica e indispensabile per proteggere le nostre case dall’invasione di insetti indesiderati. Questi dispositivi, semplici ma efficaci, offrono numerosi benefici, che vanno oltre la mera protezione dalle zanzare. Oggi, installarle può essere ancora più conveniente grazie a questo bonus che ci concede fino alla metà del rimborso sulla spesa sostenuta. Attenzione, però, a scegliere quelle che ci fanno avere l’agevolazione.

Il principale vantaggio delle zanzariere è ovviamente la protezione contro le zanzare, insetti fastidiosi che possono rovinare le serate estive. Si chiamano zanzariere, ma, ovviamente, possono tenere le nostre case al sicuro anche da altri tipi di insetti, quali le odiosissime blatte, vere e proprie nemiche estive, un po’ a tutte le latitudini.

Un altro grande vantaggio delle zanzariere è la possibilità di mantenere le finestre aperte, godendo così di una ventilazione naturale senza preoccupazioni. Le zanzariere contribuiscono indirettamente al risparmio energetico. Permettono infatti di sfruttare la ventilazione naturale, riducendo la necessità di usare sistemi di raffreddamento come ventilatori e condizionatori.

Insomma, sono tanti i benefici che l’installazione di questi accessori permette di avere. Peraltro, oggi ce ne sono di diversi tipi, come quelle che si aprono e si chiudono a soffietto, che sono molto pratiche e permettono un isolamento sigillante delle fessure. Insomma, installare delle zanzariere a casa è qualcosa che consigliamo in quest’estate 2024. Anche perché si possono installare con agevolazioni molto convenienti.

Il bonus zanzariere: tutto quello che c’è da sapere

L’acquisto di zanzariere non comporta automaticamente una detrazione fiscale. Tuttavia, se si rispettano determinati criteri, è possibile ottenere una riduzione delle imposte IRPEF o IRES pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 60.000 euro. Questa opportunità è valida fino al 31 dicembre 2024.

Come detto, per poter usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere devono soddisfare specifiche condizioni legate al modello, in quanto devono contribuire alla schermatura della luce solare e migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Innanzitutto devono essere dotate della marchiatura CE, che garantisce che rispondano agli standard di sicurezza e salute fissati dall’Unione Europea. Ma non solo. Devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato. Questo valore misura la capacità del dispositivo di ridurre l’ingresso di calore solare nell’edificio. Le zanzariere, inoltre, devono essere regolabili per poter adattare la schermatura solare in base alle esigenze.

Detto, dunque, del termine fissato per la fine dell’anno, non possiamo che esortarvi a installare questi accessori, che possono essere montati all’esterno della finestra, all’interno o integrati nell’infisso.