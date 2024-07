Puoi recuperare fino a 1.000 euro a figlio nel 730, la procedura che molti non conoscono e perdono i soldi

I genitori italiani possono recuperare fino a mille euro a figlio attraverso il Modello 730: ecco come effettuare questa procedura

Avere dei figli, lo sa benissimo chi è genitore, comporta un esborso di denaro non indifferente che passa per la cura della persona al nutrimento, all’istruzione scolastica allo svago senza dimenticare visite mediche e medicinali in caso di malattia. Quello che molti genitori invece non sanno è che è possibile recuperare fino a mille euro a figlio attraverso il Modello 730.

È proprio nel momento della compilazione del Modello della Dichiarazione dei Redditi che è possibile recuperare dei soldi, fino a mille euro, per ogni figlio a carico. In questo articolo vedremo proprio la procedura per recuperare questi soldi, procedura sconosciuta alla maggior parte dei genitori italiani.

Dichiarazione dei redditi: in questo modo si recuperano soldi sui figli a carico

Attraverso la dichiarazione dei redditi i genitori possono detrarre le spese per l’istruzione e quindi per asili nido, scuole, università, gite scolastiche, mense, libri di testo, corsi di recupero, pre e post scuola, rette per scuole private e paritarie. Possono essere scaricate le spese mediche quali visite specialistiche, farmaci, analisi, dispositivi medici, ricoveri ospedalieri, cure termali.

Ancora, attraverso il Modello 730 possono essere scaricate le spese sportive per ragazzi tra i 5 e i 18 anni, fino a 210 euro a figlio (la detrazione è ridotta per redditi superiori a 120.000 euro); gli abbonamenti al trasporto pubblico: fino a 250 euro totali per tutti i figli a carico (indipendentemente dal numero di abbonamenti). Infine può essere scaricato l’affitto per studenti fuori sede: 19% su un importo massimo di 2.633 euro.

L’importo della detrazione varia a seconda del tipo di spesa e del reddito complessivo del nucleo familiare. Per le spese mediche, ad esempio, spetta il 19% della spesa sostenuta (oltre la franchigia di 129,11 euro). Per le spese di istruzione, le aliquote e i massimi di detrazione variano a seconda del grado di scuola.

Per ottenere le detrazioni i figli devono essere a carico fiscalmente dei genitori e per i figli maggiorenni, il reddito annuo non deve superare 4.000 euro (2.840,51 euro se hanno più di 24 anni). Infine devono essere conservati tutti i documenti che attestino le spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute).

Le detrazioni per i figli possono essere richieste tramite la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Unico). È possibile presentare la domanda autonomamente oppure rivolgersi a un CAF o a un professionista. Ricordiamo che, per il 2024 non ci sono state novità significative per quanto riguarda le detrazioni per i figli. Rimangono invariati i limiti di reddito, le aliquote di detrazione e le spese ammesse.