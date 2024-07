Stefano De Martino, incredibile trasformazione fisica per il debutto su Raiuno: foto

Stefano De Martino è in fase di restyling per arrivare perfetto al suo debutto in Raiuno come conduttore di Affari Tuoi

È più che ufficiale: due mesi fa la Rai ha confermato, attraverso una nota stampa, il nuovo contratto pluriennale firmato con Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici sarà impegnato per la direzione intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2.

Uno dei primi impegni di De Martino sarà la conduzione di “Affari Tuoi”, uno dei programmi di punta dell’access prime time di Rai1. Il format, prodotto da Banijay, è stato recentemente lasciato da Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Rai per passare a Discovery, dove diventerà uno dei volti principali del Nove. La scelta di De Martino per sostituire Amadeus riflette la volontà della Rai di puntare su figure giovani e carismatiche, capaci di attrarre un pubblico trasversale e di mantenere alti gli ascolti.

Stefano De Martino pronto per il grande salto di qualità

È un’estate di grandi preparativi per Stefano De Martino. La decisione della Rai di puntare su di lui non è casuale. Dopo essere stato lanciato da Maria De Filippi, De Martino ha compiuto un lungo percorso di crescita professionale. Il suo debutto a teatro e la conduzione di un one man show in prima serata su Rai1, trasmesso il giorno di Santo Stefano del 2023, sono stati momenti chiave che hanno evidenziato la sua capacità di tenere la scena e di conquistare il pubblico.

E l’ex marito di Belen ha tutte le intenzioni di tenere la scena e conquistare il pubblico di Amadeus di Affari Tuoi. A quanto pare sta lavorando molto sulla sua immagine per apparire più “pulito” e più “idoneo” ad una platea classica e formale, caratterizzata da persone di una certa età che accolgono di buon grado la simpatia ma che storcono il naso ai colpi di testa e a visioni troppo “sovversive.”

Recentemente l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto notare un dettaglio che fa riflettere. Postando una foto di Stefano De Martino nello splendore della sua fisicità impeccabile, immortalata durante l’ora della palestra, scrive una didascalia che molti fan dell’ex ballerino avranno accolto con curiosità e stupore: “De Martino con sempre meno tatuaggi”. La Marzano aggiunge emoji che battono le mani a rimarcare la positività di questa scelta.

Che c’entri o meno la Rai, il presentatore di Torre Annunziata avrebbe intrapreso un percorso che va controcorrente e che potrebbe diventare “la moda ” dei prossimi anni: quella di avere il corpo libero da ogni segno o disegno.