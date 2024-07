Queste sono le 10 professioni meglio pagate al mondo: la terza è davvero particolare

Sono tantissimi i percorsi lavorativi che una persona può intraprendere, ma alcuni sono super retribuiti. L’elenco è sempre aggiornato, la sorpresa è proprio nella top 3.

Al di là di alcune figure apicali come amministratori delegati, manager, direttori o direttrici di un giornale online/cartaceo e via discorrendo, l’elenco degli stipendi più alti al mondo è da non credere. Le figure elencate sono state escluse poiché spesso e volentieri vantano dei contratti concordati singolarmente e quindi risulta difficile fare una media ben precisa. Negli altri casi, invece, le cifre ci sono e fanno allo stesso tempo girare letteralmente la testa.

Le situazioni cambiano e si evolvono in pochissimo tempo, mai come in questo caso è fondamentale comprendere appieno la situazione e regolarsi di conseguenza. Al di là di alcuni ruoli già elencati spiccano infatti diverse figure, una delle quali è a dir poco sorprendente. Si guadagna tantissimo, in un caso ben preciso ci sono dei grandi rischi, alla luce della mansione.

Quali sono le professioni con lo stipendio più alto, la sorpresa è sul podio

Al primo posto in Italia spicca l’ingegnere aerospaziale che vanta uno stipendio di circa 2.500 euro al mese, negli Stati Uniti può arrivare in rari casi anche a 50mila mensili. Si tratta in media di circa 75mila euro all’anno per realizzare veicoli pronti ad andare nello spazio, progettare elicotteri e realizzare fra le tante cose anche delle navicelle. La classifica non si ferma e al secondo posto spicca il controllore di volo.

Il controllore ha una retribuzione che in media arriva a circa 79mila euro lordi (in Italia e non solo). Il suo compito è quello di dirigere e controllare il traffico aereo, un ruolo che di sicuro si porta dietro delle grandi e importanti responsabilità. Ma al terzo posto c’è il saldatore subacqueo che guadagna fra 2.500 e 3mila euro al mese in Italia: la media mondiale è di 82mila euro. Il suo compito è quello di saldare del metalli sott’acqua, un ruolo non semplice e quindi alla portata di pochi.

Ben più distante si trova il big data scientist. L’esperto che analizza grandi quantità di dati (analisi, estrazione ed interpretazione) analizza le dinamiche del mercato, cercando al contempo di migliorare i prodotti. In media si parte da circa 25mila euro all’anno, ma nei casi di maggior esperienza si va oltre i 65mila euro annui.