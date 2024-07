Facebook e Instagram, allarme truffa: tutta colpa dell’IA

Due social network importanti come Facebook e Instagram devono fare i conti con una situazione a dir poco paradossale: la colpa sarebbe dell’intelligenza artificiale.

Il 2024 è un anno che sta mostrando i pericoli e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ora però emerge improvvisamente il pericolo di possibili truffe su Facebook e Instagram. La situazione è in divenire e adesso serve conoscere come i malviventi online ingannano le persone. Le metodologie sono variegate e anche il modus operandi mette in evidenza i tanti aspetti truffaldini.

Sui social network i pericoli non mancano di certo, adesso però la vicenda ha preso dei contorni ben più ampi e dalle enormi potenzialità illegali. Tutto si poggia sulle immagini di una persona, ma la questione va ben oltre. Le sofisticate tecnologie permettono infatti di modificare lo stato delle cose e creare dei danni enormi a cittadine e cittadini assolutamente inconsapevoli di quanto stia accaduto (o sia accaduto ndr).

Truffe su Facebook e Instagram, di cosa si tratta e come difendersi

L’allarme delle truffe è giunto su due social network molto utilizzati in tutto il mondo come Facebook e Instagram. Ma cosa sta accadendo? Ebbene, proprio sui social circolano dei video con i volti dei personaggi della politica, del mondo dello spettacolo e anche del giornalismo. Nulla di male fin qui se non fosse che queste “persone” raccomanderebbero di procedere con presunti business dai guadagni enormi.

In realtà di tratta di una truffa nota come “deepfake” e che si basa sull’intelligenza artificiale. E proprio grazie all’algoritmo che tutto questo diventa possibile. Il sistema impara i movimenti di una persona, i modi di gesticolare immortalati in altri video reali, senza dimenticare la voce che in molti casi è praticamente la stessa. Una delle truffe più conosciute in questo campo è quello di un tale Alisson Castillo che si spaccia come “esperto di investimenti”.

Il video mostra il deepfake del presidente Gustavo Petro che parla di questa donna incaricata dal Governo in Colombia per un importante progetto di investimento: “Vogliamo migliorare la vita dei colombiani“, recita il messaggio video che circola sui social. Ma non finisce qui perché le truffe di questo genere sono tantissime, molte delle quali ancora più insidiose e potenzialmente dannose.

I truffatori spesso e volentieri chiedono alle potenziali vittime di seguire il canale Telegram degli esperti, così da apprendere le tecniche per guadagnare tantissimo denaro. L’allarme arriva però dagli esperti di sicurezza informatica: a breve potrebbero iniziare ad avere problemi anche le aziende, con tanto di furti milionari. Attenzione ai pericoli derivanti da note vocali, videochiamate, telefonate e molto altro: il pericolo non è mai stato così vicino.