Harry e Meghan, questa volta è addio: il gesto di lei è stato veramente eccessivo

Harry e Meghan sarebbero ormai agli sgoccioli della loro relazione: ne è sicuro un esperto reale, per il quale Harry non è felice.

Quando si sono sposati Harry e Meghan erano diventati la coppia più popolare della Royal Family e l’impressione era che avrebbero fatto un ottimo lavoro al servizio della Corona. Data la relativa popolarità di Meghan e il fatto che l’attrice, come Harry, sembrava molto coinvolta sulla tematica della beneficenza e delle relazioni internazionali, l’idea più diffusa era che Elisabetta li avrebbe resi ambasciatori per il Commonwealth.

Evidentemente, però, una simile prospettiva non era abbastanza allettante per i Sussex, i quali nel 2020 hanno deciso di abbandonare il Regno Unito e la Royal Family per costruirsi una vita da “privati cittadini” negli Stati Uniti. All’epoca Harry e Meghan puntavano a vivere del proprio lavoro, dedicandosi soprattutto a progetti di beneficenza attraverso la creazione della Fondazione Archewell. Recentemente però Meghan è diventata imprenditrice e proprio una delle prime attività legate al suo marchio avrebbe fatto andare Harry su tutte le furie.

Meghan sbaglia tutto: l’affronto è insopportabile

Quando Harry ha deciso di lasciare la Famiglia Reale sapeva benissimo che la sua vita sarebbe cambiata radicalmente e, con ogni probabilità, il suo obiettivo era proprio quello di vivere un’esistenza più intima, meno esposta dal punto di vista mediatico e strettamente connessa alla nuova famiglia che si era creato.

Le cose però non sono andate sempre nel migliore dei modi e, secondo l’esperto Hugo Vikers, intervistato dal Sun, Harry non sarebbe soddisfatto della sua vita attuale e si sentirebbe in trappola nella villa di Montecito. Vikers prevede infatti un ritorno di Harry in Inghilterra dopo che il matrimonio con Meghan si sarà definitivamente deteriorato.

Per l’esperto infatti le cose non stanno andando bene nemmeno dal punto di vista sentimentale per il secondogenito di Carlo. Dopo l’entusiasmo iniziale e il profondo innamoramento nei confronti di Meghan, Harry avrebbe cominciato a soffrire il carattere troppo dominante della moglie.

Inoltre, Meghan ha compiuto un gesto imperdonabile dal punto di vista di Harry: avrebbe deciso di lanciare la sua nuova linea di biscotti per cani proprio nel giorno del Trooping The Colour, occasione dell’attesissimo ritorno di Kate Middleton sulla scena pubblica e al fianco del Re. Si è trattato di una mancanza di rispetto importante: ancora una volta Meghan ha voluto approfittare del clamore mediatico suscitato dalla Royal Family per brillare di luce riflessa.