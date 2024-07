Endless Love, Fehime fuori dal set: lo scatto senza trucco lascia tutti a bocca aperta

In Endless Love interpreta Fehime Soydere: com’è l’attrice lontano dal set, boom di like per lo scatto in spiaggia.

Il successo delle soap turche in Italia non è più una novità. Ne è l’ennesima conferma Endless Love, la serie approdata su Canale 5 lo scorso marzo, in sostituzione di Terra Amara nella fascia del daytime pomeridiano. Una storia intensa, quella di Nihan e Kemal, innamorati sin dal primo giorno ma ostacolati dalle perfide macchinazioni di Emir Kozcuoglu. Una trama ricca di colpi di scena e di intrighi, oltre che di personaggi secondari allo stesso modo importanti per lo svolgimento delle dinamiche. Tra questi lei, Fehime Soydere.

Moglie di Huseyin, Fehime è la madre di Kemal, Tarik e Zeynep e, sin dal primo episodio della dizi turca, ha dimostrato di essere pronta a tutto pur di difendere i propri figli. Non a caso non avrà un gran rapporto con Nihan, che vede come la causa della sofferenza senza fine di Kemal. A interpretare la signora Soydere è la talentuosa attrice Zeyno Eracar, volto amatissimo in Turchia. Intensa e super espressiva in scena, l’attrice è splendida anche lontana dalle luci dei riflettori, come dimostra uno scatto condiviso proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram.

Endless love, l’attrice di Fehime nella vita reale: meravigliosa in versione ‘acqua e sapone’

In prima serata, ogni venerdì sera, Canale 5 propone la nuova serie thriller Segreti di famiglia. I telespettatori non hanno potuto non riconoscere il protagonista della fiction, Kaan Urgancioglu, ovvero Emir Kozcuoglu di Endless Love. L’affascinante attore però non è l’unico volto noto della soap poiché, da Endless Love, in Segreti di Famiglia è arrivata anche Zeyno Eracar, la dolce Fehime Soydere. Nella nuova serie, l’attrice interpreta Gul Erguvan, la madre della protagonista Ceylin. Una star amatissima in Turchia e molto seguita sui social, dove condivide spesso immagini delle sue giornate.

Qualche giorno fa, sul suo canale ufficiale di Instagram (seguito da oltre 58 mila follower), la Eracar ha postato un meraviglioso scatto che la ritrae al mare, in tutta la sua semplicità. “I fiori che ho raccolto”, si legge nella didascalia del post, che ha ottenuto il pieno di like e commenti da parte dei fan. Al naturale, lontana da luci, filtri e trucco, l’attrice classe 1970 appare più bella e raggiante che mai e i follower non hanno perso tempo a ricordarglielo.