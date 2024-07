Ida Platano come Sophia Loren: la posa da attrice infiamma il web, il commento è epico

Dopo la stagione di “Uomini e Donne”, Ida Platano si rilassa al mare e i follower la paragonano all’iconica attrice italiana.

Nonostante le puntate di “Uomini e Donne” siano finite circa due mesi fa, non si smette di parlare e di inseguire i protagonisti di questa edizione appena conclusa. Uno di questi è stata sicuramente Ida Platano. Storica dama del parterre femminile, la redazione a settembre scorso le offrì la possibilità di sedersi sul trono e lei accettò.

Ida è ormai una delle partecipanti maggiormente conosciute di “Uomini e Donne”. Da diversi anni, seduta accanto all’amica Gemma Galgani, ha tentato di conoscere e frequentare cavalieri che potessero diventare l’uomo della sua vita. Tuttavia, tutte le sue relazioni si sono concluse in modo negativo. Il rapporto più noto e sicuramente importante è stato quello instaurato con Riccardo Guarnieri.

Ida si è innamorata fin da subito e lo stesso è stato per Riccardo. Tuttavia, i due non si sono forse mai capiti fino in fondo. Nel corso dei mesi e degli anni in cui sono stati all’interno dello studio, la coppia ha vissuto momenti alti e poi bassi, litigando e discutendo costantemente anche per sciocchezze. Ida ha dovuto imporsi di dimenticare il sentimento che provava per Riccardo perché i due non sarebbero più tornati assieme.

Ida Platano di “Uomini e Donne” al mare: il commento “Un attrice sembri…”

Purtroppo anche l’esperienza da tronista non si è conclusa nel migliore dei modi. Probabilmente Ida si è fatta ammaliare dalle belle parole e dagli atteggiamenti del corteggiatore Mario Cusitore, il quale diceva di essersi innamorato di lei e la riempiva di regali. Parallelamente, invece, frequentava altre donne all’insaputa del programma. Questo è durato finché non è stato smascherato e Ida è stata costretta ad eliminarlo. Purtroppo, rimasta nuovamente sola, ha deciso di abbandonare il trono. Al momento, non si conosce che cosa farà Ida a settembre: se rientrare a “Uomini e Donne” oppure no. Per il momento ha sicuramente deciso di godersi la stagione estiva, dedicando del tempo a se stessa.

Nelle ultime settimane, Ida Platano ha condiviso con i propri follower diverse fotografie che la ritraevano al mare. Alcune di queste hanno lasciato tutti senza parole. Ma che cosa è successo nello specifico? Ida ha voluto fare la sua prima vacanza assieme all’amica e compagna di avventure, Gemma Galgani. Le due hanno pubblicato un video, augurando a tutti un’estate fatta di spensieratezza e relax. Tuttavia, le fotografie ‘incriminate’ sono state altre. Ida ha pubblicato diversi scatti come stories di Instagram che la ritraevano al mare mentre prendeva il sole in spiaggia.

Qualche follower ha immediatamente notato che la posa dell’ex tronista ricordava in qualche modo quella di una famosissima attrice del cinema italiano. Si tra parlando della grandissima Sophia Loren. Dunque, sono iniziati ad arrivare i primi commenti. Tra tutti quanti, quello più simpatico è stato quello che diceva: “Un attrice sembri …la loren de noantri”. Questo commento è stato addirittura ricondiviso dalla stessa Ida su un’altra Instagram stories.