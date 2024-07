Anticipazioni La rosa della vendetta: scoperta choc di Vefa, salta fuori tutto da un vecchio telefono

La rosa della vendetta, anticipazioni delle prossime puntate: Vefa fa una scoperta sconvolgente, c’entra un vecchio telefono.

Di segreti, i protagonisti de La rosa della vendetta, ne hanno tantissimi. La nuova serie turca proposta da Canale 5 ha letteralmente stregato il pubblico italiano, felice di aver ritrovato sul piccolo schermo Murat Unalmis, l’indimenticabile Demir Yaman di Terra Amara.

Questa volta, la star turca veste i panni dello spietato Gulcemal, un uomo dal passato terribile che riuscirà a sciogliere il suo cuore a poco a poco solo grazie alla vicinanza della dolce Deva.

A proposito di segreti, però, nelle prossime puntate del serial spunterà fuori un retroscena clamoroso che riguarda due delle figure cardine della soap. A scoprire tutto sarà Vefa, migliore amico e braccio destro di Gulcemal. Sarà proprio quest’ultimo a chiedergli di fare luce su una vicenda ancora oscura e, non senza difficoltà, Vefa verrà a conoscenza di una verità che potrebbe cambiare per sempre tutto. In seguito le anticipazioni nel dettaglio.

La rosa della vendetta spoiler: la scoperta di Vefa sul passato di Deva

Tra i protagonisti assoluti de La rosa della Vendetta c’è Mert Cakir. L’uomo, promesso sposo di Deva, è stato costretto da Gulcemal a unirsi in matrimonio con Gulendam, poiché quest’ultima aspettava un figlio da lui. Mert ha iniziato, così, a vivere a casa di Gulcemal ma non è mai riuscito a fidarsi al 100% del genero, convinto che l’avvocato potesse nascondere qualcosa. Per questa ragione, chiederà a Vefa di indagare su Mert per scoprire eventuali segreti, legati soprattutto al suo passato.

Vefa accoglierà questo compito ben volentieri, essendo particolarmente legato alla giovane Gulendam. In poco tempo, il braccio destro di Gulcemal scoprirà che, nel giorno in cui ha sposato Gulendam, Mert era già sul punto di convolare a nozze con un’altra donna. Dalle carte, però, non emergerà alcun nome della presunta sposa e Vefa dovrà proseguire la ricerca su altre strade. Riuscirà a trovare un vecchio telefono dell’avvocato, che però non sarà in grado di accendere, essendo particolarmente datato.

Vefa deciderà di portare il dispositivo in un negozio di telefonia e si rivelerà la scelta giusta: un tecnico riuscirà ad attivare il telefono. Quando Vefa avrà tra le mani il cellulare non perderà tempo a controllare tutti i dati, comprese le fotografie. Sarà a quel punto che vedrà diverse immagini di coppia, ritraenti Mert e la sua ex fidanzata. Vefa riconoscerà Defa e resterà di stucco davanti alla clamorosa scoperta.