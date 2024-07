New Martina è il trend sui social, ma sai quanto guadagna veramente? Cifre stellari

Ha iniziato la sua avventura come semplice commessa nel negozio di famiglia, ora New Martina è una vera e propria star del web.

Il popolo del web ha letteralmente perso la testa per New Martina, personaggio che ha iniziato a spopolare sui social con i suoi sorrisi e soprattutto con i suoi contenuti. Grazie ai propri video la giovane napoletana è riuscita a far impazzire l’algoritmo dei social e ora è praticamente impossibile non imbattersi nelle sue creazioni. Insomma, oggi è lei l’influencer sulla bocca di tutti ma qual è la sua vera storia?

Tutto è iniziato negli ultimi mesi quando la creatrice di contenuti ha deciso di sbarcare su Tik Tok. Lì New Martina ha deciso di mettere in mostra, ancora prima di sé stessa, i suoi lavori e soprattutto il negozio di famiglia. Oggi sono tantissimi i fan che si spostano da tutta Italia per ricevere una sua consulenza e, magari, per scattarsi un selfie insieme a lei.

Non solo ammiratori ma anche personaggi famosi, tra questi non è mancato il suo idolo Gigi D’Alessio. Il video di lei che incontra finalmente il suo cantante preferito, entrato direttamente in negozio proprio per conoscerla, ha fatto il giro del web. Questo ha sicuramente contribuito a far crescere la sua popolarità ma anche i suoi guadagni.

Chi è New Martina? Tutto quello che c’è da sapere sull’influencer del momento

Nonostante l’attività di famiglia sia in piedi da anni, è difficile credere che il loro negozio ottenesse lo stesso fatturato prima di sbarcare sul web. Attualmente, lo ha ammesso la stessa influencer durante un’intervista rilasciata a Radio DeeJay, il negozio di cellulari della sua famiglia guadagna dai 3 ai 4 milioni di euro l’anno. E pensare che tutto è iniziato con qualche cover.

New Martina, questo è il nome ufficiale del negozio che è finito per diventare un soprannome per la creatrice di contenuti, che in realtà si chiama Carmen Fiorito, è nata nel 1999 e il suo compito è principalmente quello di dare ai propri clienti le migliori pellicole e le migliori cover per smartphone. Tutto a prezzi assolutamente modici. Grazie alle tecniche ASMR e, come detto, alla sua simpatia, i suoi contenuti sono diventati virali nel giro di poco tempo.

Oggi New Martina, il nome del negozio è una sorta di omaggio alla sorella del padre, è un esempio per ragazze e ragazzi che sognano di sfondare sul web. Nei suoi ultimi video l’influencer ha anche ammesso di cercare collaboratori per il suo negozio, ottima mossa da parte sua che non ha tenuto la sua visibilità tutta per sé ma ha deciso di sfruttarla per dare una mano anche ad altre persone.