“Chi dorme nel lettone con me?” Chiara Ferragni esce allo scoperto – Video

Chiara Ferragni confessa ai follower di dormire con un ospite molto gradito ed esce allo scoperto. La rivelazione nel video.

Continuano le polemiche intorno alla figura dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, protagonista indiscussa delle cronache degli ultimi mesi. Dopo lo scandalo del “Pandoro – Gate”, l’influencer ha dovuto fronteggiare la crisi matrimoniale con l’ormai ex marito Fedez.

Per la celebre imprenditrice i momenti di gloria sembrano ormai un ricordo passato e sbiadito, di cui conservare i successi e le operazioni più riuscite. Oggi Chiara Ferragni si gode la sua vita da mamma single ed è impegnata nell’ingranare la ripartenza della sua azienda sul mercato internazionale.

Non solo, l’imprenditrice digitale sembrerebbe aver voltato anche pagina dal punto di vista sentimentale. Sono diventate virali le foto che la immortalano in spiaggia in compagnia dell’ortopedico Andrea Bisciotti, con cui l’influencer avrebbe creato un legame speciale di amicizia e di supporto reciproco.

Chiara Ferragni svela tutto: ecco chi dorme insieme a lei

Dopo la rottura con il rapper milanese, Chiara Ferragni ha potuto contare sulla vicinanza della famiglia d’origine, dei figli Vittoria e Leone e su Paloma, la cucciola di Golden Retriever adottata pochi mesi prima della separazione. Non sono mancate le polemiche intorno all’animale dopo la rottura dei Ferragnez, secondo cui la gestione doveva essere affidata completamente a Fedez ma che, irrimediabilmente, è finita totalmente sotto i doveri e le gioie dell’imprenditrice.

Se Fedez ha rimediato l’assenza di Paloma con l’adozione di un altro cucciolo, ad oggi il Golden si gode la vita in casa Ferragni, circondata dall’affetto e dalla compagnia della padrona e dei suoi figli. Il cane è spesso protagonista degli scatti pubblicati dall’imprenditrice sul suo profilo Instagram. Immortalata in tutti gli angoli di casa, Paloma si è rivelata essere una presenza fondamentale durante il complesso periodo appena attraversato da Chiara Ferragni.

Recentemente, l’imprenditrice digitale ha confessato alla sua community di dormire spesso nel letto con Paloma, la cui presenza risulta essere confortante e rilassante. Per rivelare questa nuova abitudine, Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui mostra Paloma distesa sul letto di casa, intenta a ricevere le coccole della sua padrona.

Il legame tra le due è ormai indissolubile e, nonostante la sofferenza per la perdita del precedente cane Matilda, Chiara Ferragni e Paloma sono diventate inseparabili.