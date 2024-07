Grande Fratello 2024, clamorose novità: quando si parte e la scelta sulle puntate

Grande Fratello, spuntano novità sulla nuova edizione: quando dovrebbe iniziare e come saranno organizzate le puntate.

Il 25 Marzo 2024 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 2023; il reality ha visto trionfare Perla Vatiero, divenuta vincitrice del reality a seguito del televoto che ha decretato la sua preferita. Con il sipario calato su questa edizione, la produzione e il padrone di casa Alfonso Signorini non hanno chiuso i battenti, e anzi si sono subito concentrati sulla nuova edizione dello show.

A inizio maggio si sono aperti i casting per la messa in onda della nuova edizione del GF. Anche stavolta è confermato al timone della conduzione l’amatissimo Alfonso Signorini, che come da copione vedrà al suo fianco opinionisti pronti a dire la loro sulle vicende che prenderanno vita sotto l’occhio vigile delle telecamere. A proposito di questa inedita stagione, non solo è partito il toto nomi dei possibili VIP pronti a diventare gli inquilini della casa più spiata d’Italia ma sembrerebbe esserci una novità.

Grande Fratello, news sulla nuova edizione: ecco quando inizia

Spulciando infatti il profilo social dedicato al reality – @grandefratellotv – possiamo vedere un volto della precedente edizione, Giuseppe Garibaldi, in giro per l’Italia pronto a reclutare volti NIP che intendono partecipare al programma. Una novità che sposa i dettami dell’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, il quale dallo scorso anno ha operato una vera e propria rivoluzione nei palinsesti della generalista e una pulizia radicale, cercando di eliminare l’elemento trash dalle sue trasmissioni. Ora, indiscrezioni e voci sulla nuova stagione del GF prendono il via e navigano nel web facendo arrivare la notizia in lungo e in largo. Sarebbe ormai ufficiale la data che prevede l’esordio della nuova edizione dello show; ecco chi avrebbe ‘diramato’ la notizia.

L’influencer Amedeo Venza, sembra avere le idee chiare su quelli che saranno gli sviluppi del Grande Fratello 2024. I casting della nuova edizione non si sono ancora conclusi, si cerca di mettere su un cast che sappia conquistare il pubblico e per questo è necessaria una selezione accurata. Ma, stando a quanto l’ex volto di U&D avrebbe rivelato di recente sul proprio canale social, sembrerebbe un’indiscrezione che potrebbe avere un fondo di verità.

Secondo Amedeo Venza, quest’anno il Grande Fratello prenderà il via il 16 Settembre 2024. Serata in cui saranno presentati i concorrenti scelti. Ma non è tutto perché anche per questa edizione sarebbero previsti due appuntamenti con il reality, come di consueto in onda il Lunedì e il Giovedì in prima serata. Ora, a meno di cambiamenti improvvisi nei palinsesti, potremo aspettarci che queste indiscrezioni vedano prossimamente una conferma sui rispettivi canali social del reality e sulla rete televisiva della generalista.