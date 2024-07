La Promessa, anticipazioni: Cruz fa una scoperta sconvolgente che potrebbe cambiare tutto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz andrà su tutte le furie. Questo la spingerà a fare una richiesta molto particolare.

Il pubblico di Mediaset è particolarmente attratto dalle soap spagnole. L’ha dimostrato in più occasioni e l’arrivo de La Promessa non ha fatto altro che dare un’ulteriore conferma. Si tratta di uno show a tutto tondo, caratterizzato da personaggi variegati e stratificati. La trama non è mai uguale a se stessa. Al contrario, nel corso del tempo, sono stati introdotti molti elementi nuovi.

Stando alle anticipazioni, durante i prossimi episodi, tutti gli occhi saranno puntati su Cruz. La marchesa, infatti, farà una scoperta che la turberà profondamente. Nonostante questo, si attiverà immediatamente per cercare di evitare che le cose le sfuggano di mano. Lope esprimerà tutto il suo malcontento e Jimena deciderà di fingere un aborto in modo da non dover più portare avanti una gravidanza inesistente.

Spoiler de La Promessa, Cruz più infuriata che mai: Margarita finirà nei guai

È difficile non affezionarsi ai personaggi de La Promessa. La caratterizzazione magistrale consente loro di muoversi su uno sfondo complesso, incentrato su intrighi pratici ed emotivi. Il desiderio di Cruz è sempre stato quello di avere il controllo di tutto. Ha compiuto azioni discutibili pur di portare avanti tale approccio. Durante le prossime puntate, stando a quanto emerso dalle più recenti anticipazioni, verrà a conoscenza di un dettaglio che non potrà assolutamente ignorare.

Lorenzo deciderà di organizzare una partita di poker. Anche Margarita accetterà di partecipare. In un primo momento, fingerà di non essere molto brava a giocare. Dopo qualche partita, tuttavia, comincerà a vincere a dimostrare il suo talento. Ciò le consentirà di far abbassare la guardia ai suoi avversari e di ottenere la quota della tenuta appartenente a Lorenzo. Cruz, ovviamente, andrà su tutte le furie. Per lei, si tratterà di un evento inaccettabile.

La marchesa non potrà permettere alla sua rivale di diventare proprietaria di una parte della tenuta. Tale situazione, però, non sarà facile da gestire. Nel frattempo, Jimena metterà in pratica il suo folle piano. Sarà Teresa la prima a notare il letto macchiato di sangue.

Cruz dovrà confrontarsi anche con le dure parole di Catalina. Quest’ultima, infatti, la rimprovererà per aver sollevato Lope dal suo ruolo di cuoco. Quest’ultimo apparirà molto provato. Non potrà fare a meno di parlarne con Simona, Mauro e Salvador. Ammetterà di aver paura di dover lavorare come valletto per sempre.