Sara Croce, guai in aeroporto per la bellissima modella: “Mi hanno fatto….”

La modella e ballerina Sara Croce ha condiviso sui social un momento spiacevole vissuto in aeroporto. Ecco cosa è successo.

L’abbiamo vista esibirsi recentemente con grazia e naturalezza sul palco di Ballando con le stelle, dove ha saputo conquistare il pubblico da casa e la giuria tecnica. La sua carriera, però, ha visto gli albori nel mondo della moda, dove Sara Croce è diventata una delle modelle più richieste e gettonate dai brand internazionali.

Conosciuta dal pubblico italiano soprattuto per la partecipazioni a programmi come Avanti un altro e Ciao Darwin, dove ha vestito i panni di Madre Natura, Sara Croce oggi è un nome affermato nel mondo dello spettacolo. La giovane modella vanta il quarto posto a Miss Italia e la partecipazione al cast fisso di Maurizio Costanzo Show.

Oggi Sara Croce lavora per celebri brand quali Elisabetta Franchi, Guess, Off-White e molti altri. Parallelamente alla moda, la giovane modella sta portando avanti la sua carriera televisiva con successo, partecipando in vari salotti televisivi o programmi noti dal pubblico.

Sara Croce: momenti di panico in aeroporto per la modella

Con un profilo Instagram che vanta un seguito di 1 milione di follower, Sara Croce è attualmente uno dei personaggi pubblici più amati e seguiti del web. Sempre molto attiva sui social, la giovane modella ama condividere foto e video della sua vita quotidiana, dei suoi momenti sul set e dei suoi impegni televisivi. Recentemente, però, Sara Croce ha confessato alla sua community di aver vissuto un momento molto spiacevole in aeroporto.

La modella ha raccontato la sua disavventura pubblicando una Instagram stories, accompagnata da una foto e alcune frasi di riepilogo. “Volo da Linate in ritardo di un’ora e mezza (che strano). Mi hanno fatto perdere la coincidenza per LA”, scrive Sara Croce spiegando di aver perso il volo per Los Angeles a causa del ritardo di un volo di linea precedente. La modella aggiunge, inoltre, di dover attendere un intero giorno in più prima di poter prendere il volo per la California.

Il racconto di Sara Croce ha attirato l’attenzione dei fan, i quali hanno inviato i propri messaggi di supporto e comprensione nei confronti della spiacevole avventura della modella. Nonostante la disavventura, Sara Croce è riuscita con pazienza a raggiungere gli Stati Uniti e, probabilmente, chiederà il suo meritato rimborso.