Francesco Oppini mostra il nuovo look: “Taglio fresh” per il figlio di Alba Parietti

Ecco il nuovo look di Francesco Oppini, figlio del comico Franco Oppini e della showgirl Alba Parietti. Lo scatto su Instagram

Una delle qualità più apprezzate dei VIP da parte del loro pubblico di fan è la capacità di empatizzare e di mostrarsi in scene di vita vera e vissuta. In tal senso, quindi, i social svolgono un ruolo molto importante, perché ci permettono di essere più vicini ai nostri beniamini. E, allora, sicuramente i tanti fan di Francesco Oppini saranno ben felici di vedere il nuovo look del figlio di Alba Parietti.

Francesco è nato il 6 aprile 1982 a Torino, da Alba Parietti, appunto, e da Franco Oppini, comico e attore con cui la showgirl è stata sposata per alcuni anni. Di Alba Parietti sappiamo quasi tutto per ciò che concerne la vita professionale. Una carriera iniziata negli anni ’80 e sbocciata definitivamente negli anni ’90 con la trasmissione “Galagoal”. Ma la ricordiamo per la sua conduzione del Festival di Sanremo, ma anche per trasmissioni come “Macao”. Una fama resa ancor più grande dal film cult “Il macellaio”, film erotico di metà anni ’90.

Anche Franco Oppini, oggi 74enne, è molto noto. Inizia infatti la sua carriera di comico negli anni ’70 e la protrae per un ventennio. Spettacoli di cabaret, televisione, ma anche film. Qualche titolo: “Sturmtruppen 2 – Tutti al fronte” (1982), “Abbronzatissimi” (1991), “Abbronzatissimi 2” (1993), “Selvaggi” (1995), “L’appuntamento” (2000), “L’anno mille” (2008), “Non escludo il ritorno” (2014), “Odissea nell’ospizio” (2019), “Tic toc” (2023).

Il nuovo look di Francesco Oppini

Alba Parietti e Franco Oppini rimangono legati dal 1981 al 1990. E nel 1982 nasce proprio lui, Francesco, oggi personaggio molto noto in televisione. Tifosissimo bianconero, lo conosciamo soprattutto come commentatore delle partite della Juventus su Diretta stadio… ed è subito goal!.

Ma si fa comunque conoscere giovanissimo, a 22 anni, partecipando al reality show “La fattoria”. Le partecipazioni televisive si susseguono e, nel 2015, partecipa a “Ballando con le stelle”, il talent show di RAI1 condotto da Milly Carlucci e che da diversi anni è campione d’ascolti del sabato sera. Quanto alla sua vita sentimentale, sappiamo che è stato fidanzato per un breve periodo con l’ex “Letterina”, Alessia Fabiani, e con l’ex gieffina Francesca Gottardi.

Insomma, parliamo di un personaggio che, negli anni, ha scalato la classifica della popolarità. Grazie alla sua verve e, come dicevamo, anche grazie alla sua capacità di non mostrarsi lontano dal grande pubblico. Anzi. Sui social Francesco Oppini, oltre che di lavoro e di sviluppi professionali, non manca di mostrare scene di vita vera e vissuta. Come questo scatto che vi proponiamo oggi, che ce lo mostra molto diverso rispetto a come lo conosciamo. Capelli molto più corti, forse anche per difendersi dalla canicola estiva. I fan e le fan apprezzano.