Benedetta Rossi, la food blogger non si era mai mostrata in queste condizioni: foto inedita

Il volto di Fatto in casa per voi, Benedetta Rossi, è in vacanza con il marito Marco sull’isola di Pantelleria. Lo scatto diventa virale.

“Non volevamo fare proprio una vacanza di mare, però ci incuriosiva molto l’isola e volevamo visitarla”, a parlare è Benedetta Rossi in una delle stories pubblicate di recente sul suo profilo Instagram, direttamente da dove sta soggiornando. Di cosa si tratta? Della tipica abitazione dell’isola di Pantelleria, il tetto a cupola, le mura in pietra e le terrazze con affaccio sullo splendido mare. È lì che la foodblogger e il marito Marco stanno passando qualche giorno all’insegna della spensieratezza.

Solo qualche ora fa hanno noleggiato una vecchia Fiat Punto, modello cabriolet, e hanno potuto ammirare gli spot più famosi. Impossibile non fare un salto all’Arco dell’Elefante e al lago di Venere. Di bagni ne hanno fatti svariati durante i primi giorni, tra l’altro, come hanno spiegato nei video pubblicati sui social, non esistono delle vere e proprie spiagge ma delle calette. “Ci si può fare il bagno proprio da lì oppure si fa un giro in barca e si fa il bagno dove non si può arrivare da terra”, ha sottolineato Benedetta.

Benedetta Rossi a Pantelleria con il marito Marco, la coppia si dà ai fanghi

Una “vacanza pigra”, sono loro stessi a definirla così. Benedetta Rossi è riuscita a ritagliarsi qualche giorno di tempo per staccare la spina, prima di tornare a lavorare. La star della televisione, volto di Fatto in casa per voi, è volata a Pantelleria insieme al marito Marco Gentili e si sta godendo qualche giorno di relax. Niente avventure estreme o spericolate, la coppia si è immersa completamente nell’atmosfera pantesca e perciò se la stanno prendendo con molta calma.

Nel frattempo aggiornano i loro follower su quello che fanno durante il loro viaggio sull’isola che, ricordiamo, si trova a sud ovest della Sicilia. Ad esempio qualche ora fa hanno deciso di noleggiare una Fiat Punto cabriolet, con più di qualche anno sul groppone e svariati chilometri sul tachimetro. Pochi optional ma tanto divertimento, se ne vedono parecchie in giro.

E proprio nel bel mezzo di un’escursione al famosissimo lago di Venere, si sono voluti concedere un piccolo trattamento di bellezza, cospargendosi di fango.