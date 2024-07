“Non ti dimenticherò mai”: dolore terribile per Barbara D’Urso, impossibile trattenere le lacrime

Barbara D’Urso è stata colpita da un terribile lutto, la conduttrice napoletana ha scritto un messaggio d’addio molto forte.

Brutta notizia per Barbara D’Urso nel bel mezzo dell’estate, la conduttrice napoletana ha dovuto dire addio a una persona a lei cara, una scomparsa che l’ha segnata particolarmente e l’ha lasciata senza parole. Colma di dolore ha scritto un doloroso messaggio d’addio che ha commosso tutti i suoi fan.

La conduttrice napoletana ha iniziato le sue vacanze da qualche settimana e ricevere questa brutta notizia è stato un vero colpo al cuore, un fulmine a ciel sereno che l’ha molto affranta. Lo si capisce perfettamente dalle parole che ha scritto, allegate a una foto ricordo della cara persona scomparsa.

Lutto per Barbara D’Urso, il messaggio di dolore

Barbara D’Urso ha appreso mentre si trovava in vacanza della scomparsa di un caro amico, una persona che ha sempre lavorato al suo fianco a cui lei voleva molto bene.

Si chiamava Roberto Bassanini ed era uno scenografo Mediaset che ha lavorato con Barbara D’Urso per molti suoi programmi. “(…) Un uomo dolcissimo…Ed hai continuato ad essermi vicino e a supportarmi anche nell’ultimo anno...Sempre…Ciao Roberto…non ti dimenticherò mai“. Questa la fine del messaggio scritto dalla conduttrice napoletana.

Parole che si riferiscono all’ultimo anno appena trascorso, quello in cui la D’Urso dopo molto tempo non ha più lavorato per Mediaset perché sostituita da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Lei e il suo amico, quindi, sono rimasti in contatto per tutto questo tempo, a dimostrazione del grande legame che avevano. Per questo la sua scomparsa ha sconvolto la conduttrice napoletana che ha voluto dirgli addio in un modo così dolce.

Intanto ancora non si conosce il futuro della D’Urso e dove e se la rivedremo in televisione a settembre. Al momento non si sa nulla e lei è sempre stata molto criptica sull’argomento. L’ultima indiscrezione del mondo dello spettacolo parla di un’ipotesi ancora aperta riguardo a una sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Pare che Milly Carlucci sia intenzionata ad averla nel suo programma, ma non si sa cosa voglia fare la conduttrice.

Per sapere cosa accadrà, quindi, dovremo attendere ancora un po’ di tempo. I fan della D’Urso, intanto, non vedono l’ora di rivederla in televisione e non fanno altro che scriverglielo sui social.