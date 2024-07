Se riscaldi questi alimenti nel microonde rischi la salute: tutti lo fanno ogni giorno

In questo articolo parliamo di riscaldare questi cibi nel microonde: se lo fai, il rischio è serio per il tuo benessere. Ma in molti fanno questo errore.

Il microonde è un elettrodomestico molto comodo, che ci consente di preparare pranzi velocemente, oppure di riscaldare alimenti in pochi minuti, facendoci risparmiare moltissimo tempo.

Siamo in un’epoca in cui si richiedono molta velocità e al contempo efficienza, e di questo, spesso, ne risente anche la pausa per mangiare. È infatti frequente preparare il cibo in modo rapido, e il microonde, come detto, è un grandissimo aiuto.

Tuttavia, nonostante sia davvero molto utile a livello di velocità, ci sono dei cibi che non andrebbero scaldati in questo elettrodomestico, perché potrebbero causare danni alla salute. Ecco dunque, una serie di alimenti che sarebbe meglio non riscaldare nel microonde e perché sarebbe opportuno evitare.

Se scaldi questi cibi nel microonde, potrebbero esserci rischi per la salute: ecco quali

Una cosa che sarebbe bene non riscaldare nel microonde è certamente l’acqua. Essa, in questo elettrodomestico, si può riscaldare in modo rapido, e anche se non si vedono delle bolle, esse possono comparire se si fa il tè, ad esempio. Ci sono casi in cui può esplodere, per cui meglio fare attenzione.

E ancora, attenzione ai funghi. Essi, infatti, sono molto sensibili se le temperature sono elevate, e se riscaldati possono avere un sapore e una consistenza diversi. Riscaldarli con questo elettrodomestico, può portarli a essere molto sensibili ai batteri e potresti avere dei dolori allo stomaco. Meglio trovare un altro modo per scaldarli, magari in padella, piastra, forno.

Altri cibi da evitare di riscaldare al microonde sono le verdure a foglia verde, tra cui spinaci, cavoli, ecc., che contengono nitrati. Tali nitrati possono diventare nitrosammine, se scaldati con il suddetto strumento e l’esposizione a tale sostanza può creare problemi di salute, in quanto certe nitrosammine sarebbero cancerogene.

Attenzione a non scaldare anche pancetta, hot dog e salsicce nel microonde, perché contengono, di frequente, sostanze chimiche e conservanti. Queste sostanze potrebbero avere effetti sulla salute, nel lungo termine.

Meglio non scaldare anche le patate già cotte nel microonde, perché esse contengono il clostridium botulinum, un batterio che provoca botulismo. Sarebbe sempre meglio scaldarle in forno e non nel microonde, perché quest’ultimo non rimuove i batteri. Ergo, attenzione a questi dettagli.