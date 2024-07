Il loro sogno è non lavorare più: questi segni zodiacali non amano sforzarsi più del dovuto

Nessuno ama davvero lavorare e faticare, ma alcuni segni zodiacali detestano così tanto farlo che si adoperano in ogni modo per evitarlo.

Si tratta per lo più di persone semplicemente pigre, ma ci possono essere motivazioni più profonde come la cattiva gestione dello stress.

Se qualcuno pensa di essere nel pieno diritto di non far niente (magari perché pensa di essere migliore di altri), ci sono persone che preferiscono non lavorare per non assumersi responsabilità che non saprebbero come affrontare.

I segni più pigri dello zodiaco

CANCRO – Se c’è un segno che ha saputo trasformare la pigrizia in un’arte è quello del Cancro. I nati di questo segno infatti sono i più pigri in assoluto e cercano ogni possibile sistema per fare il meno possibile. Quando hanno molta confidenza con qualcuno, per esempio con i loro familiari, semplicemente si rifiutano di fare qualcosa ma diventano particolarmente subdoli nelle relazioni amorose. In questo caso infatti fanno in modo che il partner si prenda cura di loro in tutto e per tutto: per ottenerlo si fingono incapaci, si atteggiano a vittime e sfruttano il senso di colpa di chi li ama per ottenere quello che vogliono.

GEMELLI – I nati sotto il segno dei Gemelli non sono pigri in assoluto, ma di certo detestano essere obbligati a fare qualcosa, soprattutto se si tratta di compiti noiosi e necessari. I Gemelli infatti detestano ogni tipo di responsabilità e fanno di tutto per non assumersene. Quando si tratta di lavoro o di responsabilità familiari, infatti, i Gemelli tendono a fare il meno possibile per dedicarsi a ciò che amano davvero, cioè alla vita sociale e alla conquista di persone che hanno attratto la loro attenzione. Un’altra cosa che detestano è affrontare le conseguenze delle proprie azioni e decisioni, quindi tendono a dileguarsi quando bisogna prendere una decisione faticosa o semplicemente importante.

PESCI – Il segno dei Pesci ha una profonda sensibilità e uno spiccato senso artistico. Chi nasce sotto questo segno è anche molto timido e molto introverso, quindi finisce per soccombere facilmente di fronte allo stress. Per questo motivo i nati del segno dei Pesci tendono ad affaticarsi il meno possibile sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista intellettivo. Preferiscono di gran lunga dedicarsi solo al proprio mondo interiore, evitando accuratamente qualsiasi fonte di nervosismo e di ansia.