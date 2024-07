Batteria dell’auto a terra, evita di restare bloccato in strada: il trucco per prevenire il problema

Ci sono tutta una serie di errori che commettiamo e che possono lasciarci con la batteria a terra. Ecco come prevenire il problema.

Che si tratti di una fredda mattina invernale o di un caldo pomeriggio estivo, una batteria scarica può fermare il veicolo e mettere in crisi i nostri piani. Quindi, non pensiate che solo il freddo sia nemico delle batterie delle nostre auto. Ecco cosa sapere per non rovinarci la giornata e, magari, la vacanza.

Ci sono tutta una serie di errori che commettiamo e che possono lasciarci con la batteria a terra. Per esempio, dimenticare luci, radio, o altri dispositivi elettronici accesi. Viaggi brevi e frequenti non permettono alla batteria di ricaricarsi completamente, portando a una scarica progressiva. Ovviamente, poi, c’è l’usura della batteria e la sua scarsa manutenzione. Le batterie hanno una vita limitata, solitamente tra i 3 e i 5 anni. Una batteria vecchia può perdere la capacità di mantenere la carica.

Come evitare di rimanere con la batteria a terra

Per evitare di trovarsi con la batteria scarica, è possibile adottare alcune misure preventive. Oltre alla manutenzione, di cui abbiamo appena parlato, assicuriamoci sempre che tutti i dispositivi elettronici siano spenti quando si spegne il motore. Ma può essere anche utile proteggere l’auto da temperature estreme parcheggiandola in garage o all’ombra. Può prolungare la vita della batteria. In caso contrario, si dovrà procedere alla ricarica o, addirittura, alla sostituzione della stessa.

Ci sono, comunque, alcuni segnali che la nostra auto ci dà e che possono indicare che la batteria si stia scaricando. Ignorarli aumenta esponenzialmente la possibilità di rimanere in panne. Se il motore dell’auto impiega più tempo del solito per avviarsi, potrebbe essere un segnale di una batteria in fase di scarica. Le luci del cruscotto, dei fari e delle luci interne appaiono più deboli quando la batteria è al lumicino. In pochi, peraltro, sanno che anche il nostro olfatto può aiutarci. Un odore di uova marce o di zolfo attorno al veicolo può indicare una perdita della batteria. In questo caso bisogna correre immediatamente da un elettrauto.

Per altre problematiche, invece, possiamo provare a orientarci. Come detto, controllare l’intensità delle luci della nostra auto. Sia i fari, che le luci interne. Se sono fioche, significa che la batteria è in affanno. Infine, aprire il cofano e controllare visivamente la batteria. Cercare segni di corrosione sui terminali, rigonfiamenti o deformazioni della custodia della batteria o eventuali perdite.