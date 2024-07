Barbara D’Urso pazza per il suo orto: distese gigantesche di piante, cosa fa dopo l’addio a Mediaset

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha condiviso sui social con i fan la sua passione per l’agricoltura e per la natura.

Gli ultimi mesi hanno visto l’uscita di scena della celebre conduttrice Barbara D’Urso, ex padrona di casa del salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. Sostituita dalla giornalista Myrta Merlino per volontà dell’emittente televisiva, D’Urso aveva annunciato un possibile ritorno in Rai in occasione dell’inizio della nuova stagione.

A seguito delle dichiarazioni rilasciate nello studio di Domenica In, la rete ammiraglia ha smentito qualsiasi coinvolgimento futuro di Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva. La conduttrice, dopo 15 anni nel salotto di Pomeriggio Cinque, non ha ancora trovato una collocazione definitiva.

Attualmente la conduttrice sarebbe in trattativa con i vertici del canale Nove, porto sicuro per molti ex volti Rai che hanno deciso di interrompere il contratto con Viale Mazzini. Barbara D’Urso potrebbe essere ingaggiata prossimamente per ricoprire la conduzione di un nuovo format da collocare nella fascia pomeridiana autunnale e invernale.

La passione di Barbara D’Urso: pazza per il suo orto

Parallelamente alle trattative televisive in corso, la celebre conduttrice ama concedersi dei momenti di relax per ricaricare le energie e affrontare al meglio una nuova pagina della sua carriera professionale. Sui social Barbara D’Urso ha confessato di avere una grande passione per l’agricoltura e di amare, in particolare, la cura del suo orto. Nel corso di una Instagram stories, la conduttrice ha mostrato con orgoglio ai follower alcuni dettagli del suo splendido orto.

Lunghe distese di piante gigantesche, tanti ortaggi e frutti freschi da raccogliere: così trascorre le sue giornate l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e non avrebbe sperato in una cura migliore per riprendersi dall’improvviso cambio di rotta dei vertici Mediaset. Barbara D’Urso mostra, in particolare, alcuni pomodori appena raccolti e pronti per essere trasformati in un ottimo sugo per primi piatti caserecci e di qualità.

La conduttrice si mostra estremamente felice e orgogliosa delle sue piante, entusiasta della quantità di frutti raccolti e pronti per essere gustati. Dopo la pubblicazione del video, Barbara D’Urso ha ricevuto i messaggi di affetto e supporto da parte dei suoi follower, compiaciuti nel sentire la conduttrice serena e soddisfatta del suo orto personale.

Una soddisfazione che molti ammiratori sperano di rivedere presto anche nella prossima stagione televisiva della conduttrice.