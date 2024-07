Alternativa al pasto che ti fa dimagrire: tutti ne vanno matti e spendi anche molto poco

C’è un alternativa al pasto che non solo fa dimagrire, ma di cui ne vanno pazzi tutti. Se scegli questa opzione pagherai pochissimo: di cosa si tratta.

Con l’arrivo della stagione estiva è comune notare un cambiamento nelle abitudini alimentari delle persone. La preferenza per cibi leggeri e rinfrescanti aumenta significativamente rispetto ai mesi più freddi. Questo perché le alte temperature estive influiscono sul nostro metabolismo e sulla percezione della fame. Il corpo umano tende a ridurre la richiesta di calorie per mantenere una temperatura corporea ottimale.

Cibi leggeri, come insalate, frutta e piatti a base di pesce, richiedono meno energia per essere digeriti rispetto ai pasti pesanti e ricchi di grassi che possono aumentare la sensazione di calore interno. L’idratazione è cruciale durante i mesi estivi e per questo optare per cibi ricchi di acqua e sali minerali potrebbe essere l’ideale. Quando mangiamo cibi leggeri inoltre viene favorita la digestione. Chi invece vuole sostituire un pasto, dovrà optare per una soluzione economica.

Questa soluzione sostituisce il pasto: è economica e rinfrescante

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di cucinare diminuisce e aumenta il desiderio di consumare cibi freschi e pratici. Il gelato diventa quindi una scelta allettante. Secondo gli esperti di nutrizione ci sono alcune eccezioni che rendono proprio il gelato la giusta alternativa ad un pasto. Dal punto di vista calorico, un gelato può sembrare un sostituto adeguato di un pasto completo. In un regime alimentare bilanciato da 1600 Kcal al giorno, un gelato da 400-500 Kcal può sembrare accettabile.

Allo stesso tempo le calorie non sono l’unico parametro da considerare. Un pasto equilibrato deve includere una combinazione di grassi, zuccheri, proteine, fibre e micronutrienti, tutti elementi di cui il gelato è spesso carente. Il gelato contiene infatti elevate quantità di zuccheri e grassi, ma è povero di proteine, sali minerali e fibre. Gli alimenti come verdure, cereali integrali, carne, pesce e uova forniscono nutrienti essenziali che non si trovano in un gelato. Secondo i nutrizionisti, il gelato può essere considerato un pasto equivalente in termini di calorie.

Allo stesso tempo in una dieta equilibrata è meglio consumare il gelato come spuntino. Una piccola porzione di gelato alla frutta in coppetta è una scelta più sana rispetto a sostituire interamente un pasto. Se proprio si desidera sostituire un pasto con un gelato, è consigliabile farlo al massimo una volta a settimana. Tra i gusti più indicati ci sono il gelato allo yogurt e il cioccolato fondente senza latte. Questi gusti offrono un miglior bilanciamento tra i nutrienti, pur mantenendo un contenuto calorico relativamente basso.