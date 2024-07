Ignazio compie gli anni, ecco il party con Cecilia: come hanno festeggiato dopo le nozze

Festeggiamenti speciali per Ignazio Moser, compleanno con party con Cecilia Rodriguez: lo scatto che conquista i fan

Sono passate poco più di due settimane dal loro matrimonio, che ha reso felicissimi loro e i fan sui social, ma l’entusiasmo è ancora alle stelle per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due sono sempre più la coppia del momento sul web e continuano a raccogliere l’incoraggiamento da parte dei sostenitori sulla community.

Le nozze del 30 giugno tra le colline in Toscana, nello splendido borgo medievale di Artimino in prossimità di Prato, sono state, come si prevedeva, un evento di grande classe e charme e hanno riservato forti emozioni. Un appuntamento tra i più glam dell’estate per gli amanti del gossip e della cronaca rosa, che non ha deluso certo le attese. Evento che si attendeva da tanto tempo, per i due sposi come per tutti quelli che li hanno seguiti e accompagnati in questi anni.

Coronati quasi sette anni d’amore tra la splendida modella e showgirl argentina e l’ex ciclista, una storia partita da lontano, da quell’incontro folgorante nella casa del Grande Fratello Vip che ha visto esplodere la passione tra loro. Un rapporto proseguito anche fuori e giunto fino ai fiori d’arancio nonostante qualche crisi.

Ora per loro inizia una nuova fase della vita insieme e per adesso sembra se la stiano spassando alla grande. Dopo una breve luna di miele, si riparte per una vacanza in Sardegna insieme a un gruppo di amici. Foto e video delle giornate in barca e delle serate in discoteca si stanno accompagnando a quelle in cui sia Cecilia che Ignazio continuano a condividere con entusiasmo il loro matrimonio. E non solo, dato che è arrivato il momento di festeggiare ancora per il compleanno di Ignazio.

Ignazio Moser, auguri bellissimi dalla sua Cecilia Rodriguez: foto indimenticabile

È il 32esimo compleanno per lui e la dedica da parte della sua Cecilia non poteva che essere da applausi. Ecco la torta con cui ha omaggiato suo marito.

“32 anni di vita e 14 giorni da sposo! Feliz cumpleanos Nachito!”, la scritta con gocce di cioccolata sciolta sulla torta. Un regalo sicuramente gradito e un’occasione per continuare a divertirsi e festeggiare ancora. L’estate di Ignazio e Cecilia è e sarà indimenticabile, e non è finita qui. A ottobre, il vero e proprio viaggio di nozze, in concomitanza con il loro anniversario.