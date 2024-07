La foto di Roberta e Alessandro attira tutti i fan: eccoli dopo Uomini e Donne, sono bellissimi

La love story procede a gonfie vele: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza vincono lo scetticismo, in barba ai malpensanti.

Nessuno avrebbe scommesso su di loro. Considerando le dinamiche consumate in centro studio prima della scelta, era inevitabile che molti telespettatori dubitassero della veridicità del loro sentimento. Alessandro Vicinanza, reduce dalla recente separazione da Ida Platano, sembrava deciso a frequentare altre donne ed aspettare prima di investire tempo e sentimenti su una dama specifica. Roberta Di Padua, dal canto suo, temeva che il cavaliere potesse cambiare nuovamente idea come avvenuto durante l’edizione precedente.

La loro conoscenza negli studi televisivi di Uomini e Donne ha comportato diversi alti e bassi. L’indecisione di Vicinanza spinse persino Di Padua a lasciare il programma per circa tre settimane. In quel frangente Alessandro conobbe Cristina Tenuta, della quale appariva sinceramente infatuato. Eppure il tutto si concluse con un nulla di fatto e con un ritorno sui suoi passi. Questi continui cambi di rotta del cavaliere non lo esularono certo dalle critiche. Gianni Sperti e Tina Cipollari chiarirono poi la loro posizione il giorno della scelta: Roberta ed Alessandro si sarebbero lasciati dopo pochi mesi, tornando sulla seggiolina rossa con il cuore infranto.

U&D, Roberta e Alessandro contro i malpensanti

Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma al tramonto della stagione autunnale. Divenne virale la ripresa video di Ida Platano che, di fronte al bacio appassionato consumato in centro studio, mostrò chiaramente imbarazzo e disapprovazione. In molti sostennero che la loro love story non sarebbe durata, eppure sembra che in molti dovranno necessariamente ricredersi. La femme fatale di Cassino e l’irraggiungibile cavaliere di Salerno stanno trascorrendo insieme le vacanze estive, mostrando chiaramente quanto il loro legame sia cresciuto nel corso del mesi.

La coppia non manca mai di condividere delle stories romantiche. Di recente Roberta ha inquadrato il figlio e il suo compagno ridere insieme al ristorante. Uno dei tanti momenti di spensieratezza dei quali i due ex protagonisti di Canale 5 rendono partecipi i rispettivi follower di Instagram. “Ogni giorno sempre di più, mi fai sentire amata e protetta” – scrive Roberta con una splendida torta di compleanno di fronte ai due innamorati – “Sei attento, amorevole e tanto perbene. Quello che voglio sei tu!”.

I fan di Uomini e Donne si augurano che parole di questo tipo vantino un fondo di onestà. Ricordiamo infatti che la stessa Ida Platano riservò al fidanzato delle dolci dichiarazioni, per poi denunciare i suoi presunti comportamenti scorretti in centro studio.