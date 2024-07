Anche tu devi cominciare a mettere un sacchetto di riso nel frigo: ne va della tua salute

Ecco perché devi assolutamente compiere questa azione anche nella tua casa. I risultati ti lasceranno completamente senza parole.

Sappiamo bene che questa stagione è iniziata con grande ritardo perché per varie settimane il caldo non iniziava a farsi sentire come accade nel mese di giugno o luglio. Ci sono stati forti temporali, specialmente nel Nord della nostra penisola. Ma adesso il caldo è arrivato ovunque.

Ecco quindi che per il nostro frigorifero il lavoro è aumentato. Lo apriamo molte più volte rispetto al normale e mettiamo tantissimi prodotti al suo interno. Ma ecco che una bustina con il riso ci può aiutare. Scopriamo insieme in che modo e perché.

Riso nel frigorifero? Assolutamente si

Moltissime persone hanno iniziato a confessare di mettere del riso nel frigorifero. Nello specifico in un sacchettino di stoffa. Ma per quale motivo? Lo sappiamo molto bene che questo alimento riesce a togliere l’umidità in eccesso. Anche all’interno del nostro frigorifero, ovviamente, si comporta così.

È un vero e proprio alleato contro la proliferazione di funghi ed evita che si sviluppi la muffa, elemento super nocivo se entra in contatto con i nostri alimenti. Il riso, infatti, riesce ad assorbire grandi quantità di umidità. Ma per quale motivo deve essere inserito in un sacchettino di stoffa?

Perché è traspirante e riesce molto meglio a far penetrare l’umidità intrappolandola al suo interno con le molecole di riso. Anche una ciotolina può andare bene. Ovviamente facciamo sempre attenzione quando mettiamo nel frigorifero alimenti ancora caldi o tiepidi.

Attendiamo che si raffreddino prima di inserirli nel frigorifero. È molto importante, anche se in tanti non ci pensano, la posizione del frigorifero in cucina. Assolutamente sconsigliato metterlo davanti al forno, ai fornelli o accanto ad un termosifone.

Verifichiamo, poi, periodicamente le guarnizioni del frigorifero e se notiamo che si stanno usurando provvediamo alla loro sostituzione. In questo caso, se non chiude bene il frigorifero non serve neanche mettere il riso all’interno per cercare di abbassare l’umidità.

Ovviamente, una volta controllate tutte queste informazioni se il nostro frigorifero continua ad avere tanta umidità all’interno è bene chiamare un tecnico che ci aiuti a risolvere il problema, prima che sia troppo tardi e siamo costretti a spendere dei soldi per comprarne uno nuovo.

Come avete visto è un metodo super casalingo e facilissimo da mettere in pratica. In questo modo i nostri alimenti si conserveranno per un tempo maggiore e non rischiamo di stare male per dei funghi, o per la muffa, che si è creata sopra i nostri cibi.