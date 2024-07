Sarah di Vite al limite è bellissima e amata da tutti: il miracolo di Nowzaradan

Vite al limite. La paziente del Dr. Nowzaradan Sarah Neeley ha dovuto affrontare sfide indicibili. Il suo percorso è stato un autentico successo. È irriconoscibile.

“Vite al limite” è un programma televisivo che racconta le storie di persone affette da obesità grave. I partecipanti allo show hanno tutti l’obiettivo di ritrovare la salute e migliorare la qualità della loro esistenza. Il format, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012 su TLC con il titolo originale “My 600-lb Life”, è diventato un fenomeno globale.

Il protagonista assoluto è il rinomato Dr. Younan Nowzaradan, chirurgo di Houston, Texas, che guida i pazienti attraverso un rigoroso regime di dieta, esercizio fisico e interventi bariatrici. Le storie raccontate in “Vite al limite” sono tanto diverse quanto toccanti. Ogni individuo ha un passato unico, spesso segnato da traumi e abusi che hanno contribuito alla loro condizione di dipendenza dal cibo. Vi raccontiamo la storia di Sarah Neeley, apparsa nel corso della sesta stagione del programma (12esima puntata). Originaria di Dayton, in Ohio, era arrivata a pesare 291 kg all’età di 25 anni.

Vite al llimite, il percorso toccante della giovane Sarah Neeley: un vero successo

A causa delle sue dimensioni, Sarah aveva incredibili difficoltà a compiere anche i movimenti più semplici come lavarsi, scendere le scale e deambulare. Era accudita dalla madre che badava ai suoi bisogni creando un rapporto di eccessiva dipendenza. La 25enne sapeva che non poteva più andare avanti in questo modo e si è rivolta al Dr. Nowzaradan per risolvere i suoi problemi.

Tuttavia, il cammino di Sarah verso la salute non è stato facile. Ha perso i primi chili spontaneamente seguendo le direttive del medico. Ha iniziato, quindi, a sentirsi più sicura di sé. Ha intrapreso una relazione piuttosto seria con un ragazzo da cui è rimasta incinta. Purtroppo, ha avuto un aborto spontaneo. Questo l’ha gettata nello sconforto più totale.

Non si è lasciata abbattere e, dopo un periodo tumultuoso, ha ripreso le redini della sua vita. Ha trascorso anche un periodo in rehab per curare la sua dipendenza da alcol e altre sostanze. Lei stessa ha documentato su Instagram le tappe della propria rinascita. Pare che abbia raggiunto la felicità. Si è sposata con Jonah Carpenter ed è madre di due bambini.