Cosa devi fare con le finestre per tenere la casa fresca senza condizionatore: il risparmio è notevole

Esistono diversi trucchi e strategie per rendere la casa più fresca anche senza acquistare un condizionatore, dispositivo utile ma non sempre apprezzato.

Oggi tutti possono installare un condizionatore d’aria e “salvarsi” dalle ondate di calore africano che investono ogni anno il nostro Paese. Ma alcune persone non amano l’aria condizionata perché in effetti può causare irritazioni, mal di gola, dolori al collo e altri disturbi. Dunque in questi casi è necessario trovare un altro sistema per non “morire di caldo”.

La bella notizia è che ci sono tanti metodi per rinfrescare la casa e superare le estati bollenti e afose che sempre di più ci accompagnano. Inoltre, senza dover acquistare un condizionatore si va anche a risparmiare un bel po’ di soldi. Ecco alcune novità e trucchi geniali, semplici da adottare, che renderanno i mesi estivi più sopportabili. In fondo, fino a qualche anno fa il condizionatore era un “bene di lusso” posseduto da pochi, e se siamo arrivati fin qui significa che si può ovviare al caldo anche senza installare un dispositivo tecnologico ma costoso.

Come rinfrescare la casa anche senza condizionatore, i metodi “della nonna” che funzionano

Come detto poco sopra, fino a qualche anno fa era quasi impensabile acquistare un condizionatore, ma alla fine si usciva indenni anche dalle estati più torride. Oggi si parla di cambiamenti climatici, di ondate di calore anomalo, ma chi ha superato “gli anta” sa benissimo che in alcuni mesi dell’anno le temperature erano insopportabili, sia di giorno che di notte.

E allora si ideavano strategie di vario tipo, ventilatori a soffitto o a piantana in primis. Si provvedeva, però, a prevenire piuttosto che curare, e per evitare che la casa diventasse “un forno” si agiva semplicemente sulle finestre. Il trucco più semplice da adottare quando all’esterno si superano i 30° è infatti quello di chiudere tutte le imposte, con tanto di persiane o tapparelle, per poi spalancare tutto non appena è buio: di notte l’aria è comunque più fresca e la brezza che entra dà sollievo e toglie il calore accumulato durante il giorno.

Un altro trucco per mantenere la casa fresca è quello di posizionare delle piante d’appartamento in ogni stanza e mettere delle tende oscuranti. Proprio a riguardo delle tende, c’è un altro trucco che in pochi conoscono: immergendole in acqua, quando di notte le finestre sono aperte permetteranno all’aria che entra di rinfrescarsi ancora di più. Una soluzione un po’ inusuale, è vero, ma quando fa molto caldo si è disposti a fare qualsiasi cosa pur di provare sollievo.